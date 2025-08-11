ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
786
Час на прочитання
1 хв

Чоловіку відмовили зробити стрижку за 50 гривень, а він кинувся з ножем: що відомо

Клієнт перукарні в Тульчині, якому відмовили у стрижці, накинувся з ножем на іншого чоловіка, що заступився за адміністраторку.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Чоловіку відмовили зробити стрижку за 50 гривень

Чоловіку відмовили зробити стрижку за 50 гривень / © Національна поліція України

У Тульчині, що на Вінниччині, в перукарні на вулиці Леонтовича стався конфлікт. 50-річний чоловік розлютився через відмову зробити йому стрижку вартістю 50 гривень. Під час сварки з адміністраторкою один із клієнтів заступився за неї. У відповідь на це підозрюваний дістав розкладний ніж і порізав 33-річному чоловіку руку.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції Вінницької області.

Поліція, яка прибула на місце події, затримала нападника. Потерпілому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Зараз зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Конфлікт на Вінниччині. / © Національна поліція України

Конфлікт на Вінниччині. / © Національна поліція України

Слідчі повідомили йому про підозру в хуліганстві, скоєному із застосуванням холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). За цей злочин передбачено до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві жінка під час побутового конфлікта убила співмешканця, завдавши йому близько семи ножових ударів у спину та груди. Чоловік помер на місці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie