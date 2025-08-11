Чоловіку відмовили зробити стрижку за 50 гривень, а він кинувся з ножем: що відомо

Чоловіку відмовили зробити стрижку за 50 гривень / © Національна поліція України

У Тульчині, що на Вінниччині, в перукарні на вулиці Леонтовича стався конфлікт. 50-річний чоловік розлютився через відмову зробити йому стрижку вартістю 50 гривень. Під час сварки з адміністраторкою один із клієнтів заступився за неї. У відповідь на це підозрюваний дістав розкладний ніж і порізав 33-річному чоловіку руку.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції Вінницької області.

Поліція, яка прибула на місце події, затримала нападника. Потерпілому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Зараз зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Конфлікт на Вінниччині. / © Національна поліція України

Слідчі повідомили йому про підозру в хуліганстві, скоєному із застосуванням холодної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). За цей злочин передбачено до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

