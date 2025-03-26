Чоловіку, який готував теракт біля ТЦК, приписували службу в "Азові": що відповіли у самій бригаді

В "Азові" заперечують, що підозрюваний у підготовці теракту біля ТЦК в Кривому Розі був їхнім військовим.

Затриманий правоохоронцями Валентин П., якого підозрюють у підготовці теракту в Кривому Розі, ніколи не був військовослужбовцем 12 бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

"Затриманий також не мав ніякого відношення до підрозділу протягом всього періоду існування "Азову", – запевнили у підрозділі.

Тому в "Азові" просять ЗМІ "припинити поширювати фейкову інформацію про бригаду" і "краще перевіряти свої джерела на правдивість та об'єктивність".

Нагадаємо, що вчора, 25 березня, у Кривому Розі затримали російського агента, який на замовлення ФСБ готував вибух поблизу місцевого ТЦК. За інформацією СБУ, виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм.

Тоді видання LVIV.MEDIA з посиланням на власні джерела написало, що йдеться про 26-річного бійця MMA із Шептицького на Львівщині. Також у ЗМІ спочатку зазначали, що цей чоловік нібито служив в "Азові". Однак зараз на сайті LVIV.MEDIA такої інформації вже немає, а вказана позиція пресслужби "Азову".

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