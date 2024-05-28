Чоловіку, який у Києві вчинив бійку та тяжко травмував перехожого, повідомлено про підозру

Зловмисник разом із друзями розпивав спиртні напої на вулиці, як в цей час між ним та перехожим завʼязався словесний конфлікт.

Повідомлено про підозру молодику, який в центрі Києва вчинив бійку та тяжко травмував перехожого.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

Під час сварки на вулиці молодик вдарив ногою у голову незнайомцю, від чого той впав на асфальтоване покриття та отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми із переломом потиличної кістки та забоєм головного мозку.

Оперативники за декілька годин встановили особу, яка причетна до нанесення тілесних ушкоджень - ним виявився раніше не судимий киянин, 2004 року народження. Правоохоронці затримали фігуранта, а в ході невідкладного обшуку за його місцем мешкання вилучили речові докази – одяг та мобільний телефон.

Молодику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 ККУ. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 травня під час святкування Дня Києва, на головній вулиці столиці Хрещатику сталася масова бійка за участі кількох компаній молодих людей.

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