- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 581
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні: гучна заява Зеленського
Президент Зеленський в Ірландії висловився щодо повернення українських чоловіків додому.
Президент Володимир Зеленський вважає, що всі українські чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.
Про це глава держави сказав під час візиту до Ірландії.
Зеленського попросили прокоментувати проблему повернення українців, які виїхали за кордон через війну.
«Якщо вони мобілізаційного віку, звісно, вони мають бути в Україні. І, звісно, ми хотіли б дуже сильно, щоб вони повернулися. Але це є дуже складне питання. Бо є багато різних обставин», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.
Також ми писали, що кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС знову зросла.