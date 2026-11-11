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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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581
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Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні: гучна заява Зеленського

Президент Зеленський в Ірландії висловився щодо повернення українських чоловіків додому.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи будуть мобілізовувати українців з-за кордону

Чи будуть мобілізовувати українців з-за кордону / © ТСН

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі українські чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.

Про це глава держави сказав під час візиту до Ірландії.

Зеленського попросили прокоментувати проблему повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

«Якщо вони мобілізаційного віку, звісно, вони мають бути в Україні. І, звісно, ми хотіли б дуже сильно, щоб вони повернулися. Але це є дуже складне питання. Бо є багато різних обставин», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

Також ми писали, що кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС знову зросла.

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