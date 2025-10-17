Чоловіки на "Геліку" викрали військовозобов'язаного з авто ТЦК: подробиці

ТЦК / © Цензор.нет

17 жовтня поблизу села Плебанівка (Теребовлянська громада) невідомі на автомобілі Mercedes-Benz G-Class створили аварійну ситуацію та підрізали службовий транспорт територіального центру комплектування.

Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

Під час конфлікту нападники забрали військовозобов’язаного, якого співробітники ТЦК везли до навчального центру, та втекли з місця події. Після наїзду автомобіля зловмисників один працівник ТЦК отримав травму ноги.

Обох підозрюваних вже затримала поліція. Факт кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 ККУ («Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України»), що передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення. Розслідуванням займатиметься СБУ під керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Почайна» поліція спільно з ТЦК жорстко затримала чоловіка. В Мережі публікують відео, де на кадрах помітно, як перехожі намагаються «відбити» чоловіка. Однак військові у супроводі поліції не реагували на зауваження перехожих. А чоловіка повели до автомобіля.

Двоє військовослужбовців загинуло через фуру, яка наїхала на блокпост. Це сталося близько сьомої ранку на Одещині. Кермувальника вантажівки затримали, поліція відкрила кримінальне провадження.