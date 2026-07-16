Чоловіки віком 50+ можуть знятися з військового обліку: як це зробити

Військовий облік / © ТСН

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В Україні сам лише вік понад 50 років не є підставою для автоматичного виключення чоловіка з військового обліку. Водночас у цьому періоді підвищується ймовірність появи захворювань, які можуть вплинути на висновок військово-лікарської комісії.

Про це розповів адвокат Олексій Мендрух.

Знятися з військового обліку можна за результатами ВЛК

За словами юриста, на сьогодні в Україні не ухвалювали жодних нових нормативних актів, які б автоматично дозволяли виключати з військового обліку чоловіків віком від 50 років. Крім того, законопроєкт №12222 наразі не просувається. Тому такі питання вирішуються виключно на підставі чинного законодавства та результатів проходження ВЛК.

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Мендрух зазначив, що чоловікам після 50 років передусім варто звернути увагу на власний стан здоров’я. За інформацією Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я, у віці від 50 до 60 років найчастіше виявляють:

серцево-судинні захворювання,

артеріальну гіпертензію,

цукровий діабет другого типу,

онкологічні захворювання,

патології передміхурової залози, опорно-рухового апарату та органів дихання.

Наявність таких захворювань може стати підставою для проведення поглибленого медичного обстеження. Якщо діагноз відповідає критеріям, визначеним Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міноборони №402, ВЛК може визнати людину непридатною до військової служби або встановити іншу категорію придатності.

Поради адвоката щодо зняття з військового обліку

Адвокат радить не відкладати звернення до лікаря до моменту отримання повістки. За наявності хронічних захворювань, Мендрух рекомендує звернутися до сімейного лікаря, пройти необхідні обстеження та отримати відповідні медичні висновки. За потреби з цими документами можна пройти ВЛК, щоб підтвердити стан здоров’я.

У разі визнання людини непридатною до військової служби її можуть виключити з військового обліку відповідно до чинного законодавства. Водночас рішення ВЛК можна оскаржити, якщо громадянин із ним не погоджується. Спочатку це робиться в адміністративному порядку через вищу ВЛК, а за необхідності — у суді.

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Водночас юрист наголосив, що остаточне рішення ухвалюється лише за результатами медогляду та відповідно до чинних законодавчих норм. Сам факт досягнення віку понад 50 років не є підставою для автоматичного виключення з військового обліку.

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