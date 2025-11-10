ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
2 хв

Чоловіки віком старше 55 років — вже тягар на лінії фроту — військовий

Під час набору до окремих родів військ, наприклад штурмових підрозділів, має бути обмеження за віком, переконаний військовий

Військові на передовій

Військові на передовій / © Getty Images

Чоловіки віком старше 55 років вже є тягарем на лінії фронту.

Про це заявив головний сержант роти вогневої підтримки в 5 окремій штурмовій київській бригаді Юрій Сиротюк у коментарі hromadske.

«Під час мобілізації на фізичні критерії „зараз усі заплющують очі, а потім це вилізає боком“, — каже 49-річний Сиротюк, який нині перебуває на Новопавлівському напрямку.

Військовий певен: під час набору до окремих родів військ, наприклад штурмових підрозділів, має бути обмеження за віком.

«Що я побачив за чотири роки війни: що більшості людей після 55 років, які перебувають на передку (а ми тут безвилазно і без ротацій), дуже важко. Я от заходив із такою людиною на позицію. Ми йшли на відкритці — дрони тощо. А він через кожних 50 метрів стає, бо задихається. Відповідно, і я мусив з ним зупинятися, і всі інші. Це всіх наражає на небезпеку», — каже він.

«Будьмо чесними: чоловіки віком старше 55 років — вже тягар на передньому краю. Крім одиниць, які мають якесь унікальне козацьке здоров’я. Тому, може, і злочин тримати там людей. На його думку, це питання можна було б урегулювати якщо не законом, то внутрішніми наказами. Наприклад, про переведення на тилові посади», — говорить Юрій Сиротюк.

«Навіть коли в нас усередині відбуваються якісь рухи, то завжди питають: „Скільки років? Цих нам не давайте“. Тобто є внутрішнє розуміння в армії, що люди певного віку вже не можуть виконувати завдань», — каже Сиротюк.

«Вже четвертий рік [повномасштабної] війни. Вже є що осмислити. І є розуміння того, що це раціональна вимога. Забрати чоловіків 55-60 років з окопу — це не оголити фронт. Просто треба думати, ким тих людей замінити», — зазначає військовослужбовець.

Нагадаємо, на Сумщині 55-річний чоловік після візиту до ТЦК опинився у реанімації.

Дата публікації
Кількість переглядів
325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie