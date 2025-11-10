Військові на передовій / © Getty Images

Чоловіки віком старше 55 років вже є тягарем на лінії фронту.

Про це заявив головний сержант роти вогневої підтримки в 5 окремій штурмовій київській бригаді Юрій Сиротюк у коментарі hromadske.

«Під час мобілізації на фізичні критерії „зараз усі заплющують очі, а потім це вилізає боком“, — каже 49-річний Сиротюк, який нині перебуває на Новопавлівському напрямку.

Військовий певен: під час набору до окремих родів військ, наприклад штурмових підрозділів, має бути обмеження за віком.

«Що я побачив за чотири роки війни: що більшості людей після 55 років, які перебувають на передку (а ми тут безвилазно і без ротацій), дуже важко. Я от заходив із такою людиною на позицію. Ми йшли на відкритці — дрони тощо. А він через кожних 50 метрів стає, бо задихається. Відповідно, і я мусив з ним зупинятися, і всі інші. Це всіх наражає на небезпеку», — каже він.

«Будьмо чесними: чоловіки віком старше 55 років — вже тягар на передньому краю. Крім одиниць, які мають якесь унікальне козацьке здоров’я. Тому, може, і злочин тримати там людей. На його думку, це питання можна було б урегулювати якщо не законом, то внутрішніми наказами. Наприклад, про переведення на тилові посади», — говорить Юрій Сиротюк.

«Навіть коли в нас усередині відбуваються якісь рухи, то завжди питають: „Скільки років? Цих нам не давайте“. Тобто є внутрішнє розуміння в армії, що люди певного віку вже не можуть виконувати завдань», — каже Сиротюк.

«Вже четвертий рік [повномасштабної] війни. Вже є що осмислити. І є розуміння того, що це раціональна вимога. Забрати чоловіків 55-60 років з окопу — це не оголити фронт. Просто треба думати, ким тих людей замінити», — зазначає військовослужбовець.

Нагадаємо, на Сумщині 55-річний чоловік після візиту до ТЦК опинився у реанімації.