Чому аеростати не замінять окупантам Starlink над Україною: експерт пояснив

Російські повітряні кулі зі зв’язком навряд чи зможуть замінити супутниковий інтернет як Starlink. Вони не стануть масовими через технічні труднощі та погоду. Головними перешкодами для росіян є специфічний напрямок вітру на великих висотах та висока вартість обладнання, яке стає вразливим для української ППО на нижчих ешелонах.

Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков для КИЇВ24.

Проблема висот та вітрів

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, розробки у сфері аеростатних ретрансляторів ведуться не лише в Росії, а й у країнах НАТО та Великій Британії. Основна перевага стратосферних об’єктів (вище 20 км) полягає в тому, що вони перебувають поза межами досяжності більшості звичайних зенітно-ракетних комплексів.

Олег Катков зауважив, що у разі їхнього застосування проти України ключовим фактором стає географія та метеорологія. На стратосферних висотах вітер зазвичай дме у східному напрямку, що ускладнює утримання аеростатів над необхідними районами бойових дій.

Експерт запевняє, що спроби використовувати ретранслятори на менших висотах (від 10 до 15 км) роблять їх доступними для засобів ураження Збройних сил України. Оскільки обладнання для швидкісного інтернету та зв’язку є коштовним, такі запуски стають економічно недоцільними.

«Запускати щось на менших висотах, умовно, на висоті там до 10–15 км — ну, вони це і так роблять, але такі кулі… по-перше, є можливість їм протидіяти. Обладнання, яке там буде встановлюватись — воно доволі коштовне, дороге, воно буде фактично одноразовим. А от стратосфера — ну, от навряд чи», — пояснив Олег Катков.

Перспективи застосування

Експерт наголосив, що ефективність стратосферних об’єктів над європейською частиною РФ для забезпечення зв’язку є можливою. Проте їхнє використання безпосередньо над територією України матиме лише ситуативний характер.

«Домогтися того, щоби вітер був саме от у бік України — це буде ситуаційно. Природа буде проти такого застосування над Україною», — підкреслив головний редактор Defense Express.

Раніше йшлося про те, що Україна заблокувала майже 2,5 тисячі Starlink РФ.

Завдяки спільним діям українського уряду та компанії SpaceX фіксується потужний ефект на фронті, де блокування супутникового зв’язку Starlink для росіян призвело до втрати управління військами.

У росіян наразі немає якісного відповідника системі Starlink, яка для них заблокована. Радник міністра оборони України з питань оборонних технологій та експерт з безпілотників та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов прокоментував експеримент із запуску керованого літального аеростата в стратосферу. Він наголосив: куди далі піде цей напрямок, можна тільки здогадуватися.