Чому Арестович активно критикує чинну владу: екскомандир роти "Айдар" пояснив

"Молодий ідейний дезертир-пацифіст" Олексій Арестович є основним претендентом на те, щоб зібрати голоси, які раніше діставалися ОПЗЖ, вважає Євген Дикий.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, який втік з України та заявив, що піде на вибори президента, але повертатися до України не планує, все частіше критикує чинну владу і назвав президента Володимира Зеленського диктатором. Військовий аналітик екскомандир роти "Айдар" та Євген Дикий пояснив мотиви скандального блогера.

Про це йшлося під час інтерв'ю Дикого ТСН.ua.

За словами експерта, Арестович — актор, який шукає кожного разу спонсорів і наймачів, не вартий обговорення його дій.

"Людина, яка всю велику війну, коли в нас дуже гостра нестача офіцерів, воює в "оральних військах", а в критичний момент просто тікає за кордон, якби його так не розпіарили, як радника Офіса президента, то взагалі таку істоту не мало б сенсу обговорювати", — зазначив Дикий.

Він також зауважив, що основне коло спілкування Арестовича — так звані "хорошие русские".

"Навряд чи Арестович напряму працює на Кремль, швидше за все він працює на "хороших русских", які вважають себе альтернативою Кремлю, але від цього друзями України вони ніяк не стали", — додав експерт.

Він також пригадав фото 20-річної давнини ексрадника ОП, де ще юним той позує разом із ідеологом рашизму Олександром Дугіним.

"На якийсь час він (Арестович — ред.) став нашим попутником під час великої війни, але саме попутником (...) Він як був частиною "русского мира", так він їм завжди і лишався", — додав Дикий.

До Офісу президента Арестович свого часу прийшов тоді, коли "багато хто багато що ще не розумів".

"Прийшли нові люди із щирим бажанням подивитися в очі Путіну та зустрітися посередині. Далі їх життя навчило. Але на той момент Арестович був логічний. Проте надалі Офіс еволюціонував разом із країною. Наш президент остаточно став президентом війни та перемоги і всі позбулися будь-яких ілюзій порозумінням з росіянами. Тоді Арестович став зайвим. Далі він пішов своїм шляхом, що і завів його до так званої опозиції. Зараз він є основним претендентом на те, щоб зібрати голоси, які раніше діставалися ОПЗЖ. (...) От вам молодий, драйвовий ухилянт з офіцерським званням Арестович... Ще трошки і він назве себе ідейним пацифістом", — висловив думку Дикий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Я буду есть омары, а что будет с вами?" Арестович втік з України і хоче миру з Путіним"

Нагадаємо, скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович 1 листопада повідомив, що має намір висуватися у президенти України. Громадяни відреагували на таку заяву мемами.

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