Чому армія РФ є складним ворогом і ЗСУ важливо контрнаступати: пояснення Зеленського

Ми воюємо проти дуже складного ворога, який руйнує міста та вбиває цивільних, щоб просуватися. Ситуація на фронті дуже складна, бо ЗСУ не вистачає зброї.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками балтійських ЗМІ.



"Вони (росіяни – ред.) не бояться вбивати цивільних, і тому це дуже складний ворог. Бо вони ставлять для себе результати і потім будь-якими шляхами йдуть до них. Вони можуть зруйнувати все, це тактика, і тоді заходити. Вони б’ють по містах для того, щоб люди тікали", – каже головнокомандувач.



Водночас він підкреслив, що минулий рік видався для російської армії невдалим, тому що вона не змогла окупувати жодного міста.

"Якби росіяни не контролювали повітря, а у нас була протиповітряна оборона, достатня кількість систем – ми б знищили їхню авіацію. Коли ти знищуєш їх у небі – ти йдеш уперед. Немає широких кроків уперед в України, тому що вони контролюють небо", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить.

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