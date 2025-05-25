Чому "азовців" не повернули з Росії під час обміну "1000 на 1000": пояснення ГУР

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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У ГУР Міноборони пояснили, чому серед звільнених під час масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» не було бійців «Азову».

За словами речника української військової розвідки Андрія Юсова, процес відбувався у форматі взаємних списків, і саме Росія визначила, кого готова віддати.

«Маріупольський гарнізон ꟷ це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресорка передала списки тих, кого вони готові віддати», — сказав він.

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При цьому Андрій Юсов нагадав, що цей масштабний обмін був уже 65-м за рахунком, який провів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. Внаслідок обмінів додому повернулося 5 757 громадян і понад 500 українців — поза межами обміну.

Речник ГУР наголосив, що Україна продовжує боротьбу за кожного полоненого, не чекаючи завершення бойових дій.

«Це важка робота, яка іноді навіть випереджає вимоги Женевської конвенції, які передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу попри те, що мова йде про взаємодію з державою-агресоркою, яка в багатьох випадках ігнорує міжнародне гуманітарне право», — зауважив він.

Нагадаємо, раніше командир 1-го корпусу НГУ «Азов», полковник Денис Прокопенко (позивний «Редіс») різко відреагував на те, що серед тисячі українських полонених, яких повернули додому під час наймасштабнішого обміну з Росією, не було жодного «азовця».

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