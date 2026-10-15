Чому балістика долітає до Києва ще до оголошення тривоги: військовий розкрив важливу деталь

Військови та політолог Кирило Сазонов / © Facebook/Кирило Сазонов

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Днями Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами. У США заявили, що не виявили запусків, через що виникли запитання про роботу розвідки та можливі причини відсутності попередження.

Військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу пояснив, чому запуск російської ракети С-400 складно вчасно зафіксувати, скільки часу може залишатися на реакцію та чи є підстави говорити про навмисне приховування розвідданих.

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Чому про запуск С-400 можуть не встигнути попередити

За словами Сазонова, відсутність попередження про балістичний удар не обов’язково свідчить про помилку або свідоме рішення партнерів не передавати інформацію. Такі випадки траплялися й раніше, адже балістичні ракети мають дуже короткий час польоту, а їхній запуск не завжди вдається зафіксувати завчасно.

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«Це балістика. Швидкий запуск, дуже мало часу в польоті. Тому таке бувало насправді, що прилітала вона без попередження», — пояснив військовий.

Можливості виявлення залежать, зокрема, від типу ракети. Під час підготовки до запуску її двигун нагрівається, і цей тепловий слід можуть зафіксувати супутники. Після цього інформацію передають для попередження про загрозу.

Сазонов порівняв російські ракети «Іскандер» і С-400. За його словами, двигун «Іскандера» нагрівається до необхідної температури приблизно за хвилину, тоді як у випадку із С-400 на виявлення може залишатися значно менше часу.

«С-400 — десять секунд. Тобто можливо побачити та встигнути, можливо не встигнути. Таке буває. Це не є винятком, не перший раз», — наголосив він.

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Чи могли США навмисно не передати Україні розвіддані

Після удару по столиці почали ширитися припущення, що американські посадовці нібито телефонували українським військовим керівникам і попереджали їх про можливі наслідки ударів по російських нафтопереробних заводах.

На цьому тлі виникла версія, що відсутність попередження про ракетну атаку могла бути пов’язана з рішенням Вашингтона обмежити обмін розвідданими.

Однак Сазонов відкидає такі припущення. Він звернув увагу, що інформація про нібито телефонні розмови не отримала підтвердження від тих, кому, за чутками, телефонували.

«Якби американці припинили для тиску обмін розвідданими, вони б про це оголосили відкрито. Інакше який сенс?» — зазначив військовий.

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Росія вдарила балістикою по Києву до оголошення тривоги

Нагадаємо, пізно увечері 12 жовтня агресорка Росія вдарила по Києву до тривоги. Влучання сталося у Дніпровському районі столиці — було атаковано обʼєкт транспортної інфраструктури.

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ, а монітори додавали, що це були ракети С-400. Попередньо, РФ вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами. Військові наголосили, що інформації щодо пусків з території противника не поступало.

Військовий експерт, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов додав, що це вже не перший випадок, коли запуск ракети С-400 не вдається зафіксувати.

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