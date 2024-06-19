Чому безпілотники долітають аж до Львівської області: пояснення експерта

Цієї ночі російські безпілотники Shahed атакували Львівську область. Дрони долітають так далеко, бо наразі Україна не має достатньо систем ППО, щоб прикрити абсолютно всю територію.

Про це військовий експерт Павло Нарожний розповів у коментарі РБК-Україна.

"Що може збити "Шахед"? Його можуть збити дороговартісні системи як Patriot, IRIS-T чи радянські системи С-300. Але це дуже дорого. При цьому більшість дронів збивають з ПЗРК - таких як Stinger, "Ігла", а також з кулеметів, які встановлюють на джипах. Також збиваються зенітками Gepard, стрілецькою зброєю. Але прикрити такими засобами всю територію України нереально", - пояснює Нарожний.

Мобільні вогневі групи пересуваються по тих маршрутах, де, як вони вважають, можуть летіти дрони. Втім, росіяни постійно ці маршрути змінюють. Приміром, використовують русла річок, куди джип не зможе заїхати

"Також використовують ділянки на яких помітили відсутність ППО чи агентура може передавати їм інформацію. Вони, враховуючи все це, шукають шляхи, якими дрони можуть рухатися. До того ж через дальність цих дронів з технічної точки зору вся територія України під загрозою таких ударів, бо росіяни запускають "Шахеди" як з Криму, так і з інших напрямків", - каже експерт.

За його словами, у Львівській області росіяни можуть бити по різній інфраструктурі. Зокрема, це об'єкти генерації, системи транспорту електроенергії.

"Наприклад, ці ж самі газосховища, вони ж однозначно прикриті якимись системами ППО. Вони по ньому вдарили й на наступний день можуть вже вдарити по якомусь вузлу електрогенерації. Ми ж зі свого боку не можемо зняти з газосховища системи ППО і перекинути там на якусь ділянку фронту", - каже Нарожний.

Експерт наголошує: росіяни роблять так, щоб всі українські засоби ППО стояли на своїх місцях і не могли бути перекинуті на іншу ділянку, де окупанти роблять перенасичення.

Як повідомлялося, вночі у Львівській області сталися вибухи. Регіон атакували безпілотники. Сили ППО знищили п'ять дронів.

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