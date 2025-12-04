ТСН у соціальних мережах

Чому більше світла дають вночі, а не вдень: пояснення ДТЕК

Вночі споживання електрики є значно нижчим, ніж вдень.

Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У ДТЕК пояснили, чому світла більше дають вночі, а не вдень. Пояснення просте — обсяг споживання.

Про це розповіли у ДТЕК.

Як зазначається, вночі набагато менше споживання. Після опівночі більшість промисловості та офісів не працюють. Люди сплять, і споживання суттєво зменшується, тому вночі можна менше вимикати світло.

Натомість зранку й ввечері ситуація інша — це пікові години. Люди в цей час активно користуються побутовими приладами, і навантаження на енергосистему значно збільшується. Саме в ці моменти доводиться застосовувати більше відключень, щоб утримати баланс і не допустити аварій.

«Тому ніч — це час, коли світла вистачає більшій кількості людей. А день і вечір — кожен кіловат на рахунку», — завершили у ДТЕК.

Раніше через удари РФ без світла залишилися два міста. Так, йдеться про Краматорськ і Дружківку Донецької області.

Інформації щодо термінів відновлення подачі електроенергії чи масштабів пошкоджень інфраструктури станом на 3 грудня не було.

