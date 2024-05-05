Чому більшість помісних церков досі не визнають ПЦУ: Епіфаній пояснив

Повномасштабне вторгнення РФ загальмувало процес визнання ПЦУ іншими помісними православними церквами.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтервʼю "Радіо Свобода".

На його думку, деякі помісні церкви, ймовірно очікують, коли та чиєю перемогою завершиться війна.

"Бачите, з часу повномасштабного вторгнення багато хто очікує: чим завершиться ця війна? Бо пропаганда російська працює. Тобто вони (Росія – ред.) вкладають у вуха іншим про те, що "почекайте, не визнавайте, прийде час, коли ми переможемо, і не буде української церкви. І тому навіщо вам ухвалювати якесь рішення, яке в майбутньому не буде мати вираження", – заявив Епіфаній.

Він запевнив, процес визнання ПЦУ триває. Епіфаній нагаадав, що наразі ПЦУ визнає Вселенський патріархат, який вручив Томос про автокефалію, а також Олександрійський патріархат, Кіпрська і Елладська православні церкви.

"Цей процес поступовий. І я переконаний, що незабаром, особливо коли завершиться війна нашою перемогою, то неодмінно більшість помісних православних церков визнають автокефалією української церкви", – підсумував він.

Раніше митрополит Епіфаній розповів, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні.

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