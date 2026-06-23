Марина Барсук

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Попри повномасштабну війну український бізнес продовжує активно захищати свої права через господарські суди. Саме там сьогодні вирішуються питання банкрутства, корпоративних конфліктів, захисту майна, договорів та компенсації збитків, завданих війною. Про це заявила суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук.

За її словами, навіть в умовах постійних обстрілів, релокації підприємств та економічної нестабільності бізнес продовжує покладатися на правові механізми захисту.

«Господарська юрисдикція сьогодні — це простір довіри, який вибудовується щодня: у строках розгляду справ, показниках ефективності та рішеннях, що дають бізнесу можливість працювати навіть під час війни», — зазначає Марина Барсук.

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Серед найбільш поширених категорій спорів сьогодні — корпоративні конфлікти, питання виконання договорів, банкрутства підприємств, захист інтелектуальної власності та протидія рейдерству.

Окремий блок становлять справи, які виникли через війну. Йдеться про компенсацію збитків за зруйноване майно, форс-мажорні обставини, релокацію бізнесу та захист корпоративних прав на деокупованих територіях.

За словами Марини Барсук, господарські суди продовжують працювати навіть попри значний кадровий дефіцит і суттєве навантаження на суддів.

«Кожна нерозглянута вчасно справа — це заморожені рахунки підприємства, неможливість виплатити зарплату або зупинка інвестиційного процесу», — наголошує суддя.

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Водночас господарська юрисдикція демонструє високі показники ефективності. Як зазначає Марина Барсук, рівень розгляду справ у господарських судах перевищує 97%, що відповідає європейським стандартам оцінки роботи судової системи.

Швидкість розгляду забезпечується спеціальними процесуальними механізмами. Наприклад, наказне провадження дозволяє вирішувати безспірні питання протягом кількох днів, а спрощене позовне провадження дає можливість швидше розглядати менш складні спори.

Попри всі виклики війни, український бізнес продовжує працювати, запускати нові проєкти та інвестувати в розвиток. Саме тому, переконана Марина Барсук, ефективна робота господарських судів залишається одним із важливих факторів економічної стійкості держави.

«Поки бізнес звертається до суду за захистом своїх прав, це означає, що довіра до правових механізмів зберігається. А разом із нею зберігається і віра в майбутнє української економіки», — підсумувала Марина Барсук.

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