Чому бізнесу бракує людей, поки досвідчені кандидати не можуть знайти роботу

Ринок праці

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Український ринок праці зіткнувся з безпрецедентним парадоксом. З одного боку, компанії заявляють про постійний кадровий голод і безперервно шукають працівників. З іншого — на ринку залишається величезна кількість досвідчених фахівців, які місяцями не можуть працевлаштуватися. Цей розрив свідчить про глибоку структурну невідповідність між реальними потребами бізнесу та очікуваннями кандидатів, що змушує обидві сторони переглядати свої підходи.

За даними дослідження GRC.UA, 100% опитаних роботодавців продовжують наймати персонал, хоча дві третини з них шукають людей лише на окремі, специфічні напрями. Водночас 92% шукачів мають понад 10 років стажу, але сам по собі багатий досвід більше не гарантує працевлаштування, адже не завжди відповідає відкритим вакансіям.

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Головні причини кадрового парадоксу та нові реалії:

Точковий дефіцит замість загального: Найгостріший кадровий розрив стосується конкретних спеціальностей, а не ринку загалом. Зокрема, 83,3% роботодавців відчувають критичну нестачу кандидатів саме робітничих професій, тоді як в інших сферах може спостерігатися надлишок менеджерів; .

Зарплатні очікування проти пропозицій: Фінансове питання залишається головним каменем спотикання. 76% працівників категорично не готові знижувати свої зарплатні очікування. Як наслідок, 64% кандидатів повідомляють про труднощі з пошуком роботи з гідною оплатою — пропозиції бізнесу просто не збігаються з їхніми фінансовими запитами.

Вікові бар'єри: міфи та реальність: Близько 32% працівників скаржаться на вікову дискримінацію після 50 років. Проте статистика найму свідчить про інше: усі опитані роботодавці (100%) наймають людей віком 50+. Це вказує на те, що бізнес не відмовляється від старших кандидатів глобально; проблема криється радше у відповідності навичок або ж у суб'єктивному сприйнятті відмов самими кандидатами.

Перехід до найму за навичками та перекваліфікація: Формальний досвід втрачає свою ключову вагу. Вже 50% компаній усвідомлюють потребу переходу до рекрутингу за реальними навичками (skills-based hiring). Позитивним сигналом є те, що 68% працівників готові здобувати нову професію — саме перекваліфікація стає головним інструментом скорочення розриву між тим, кого шукає бізнес, і тим, хто є на ринку.

Глобальні виклики та нефінансові фактори утримання: На ринок продовжують тиснути макрофактори: по 66,7% роботодавців називають відтік людей за кордон та питання інтеграції військових у професійне життя своїми головними викликами. За таких умов компанії шукають нові методи утримання команд: для 48% працівників критично важливими є налагоджені відносини з керівником, а для 36% — гнучкий графік та наявність транспорту до роботи.

“Реалії сьогодення чітко вказують: щоб подолати цей парадокс, обом сторонам доведеться йти на компроміс. Перемагатимуть ті роботодавці, які впровадять найм за навичками та гнучкі умови праці, і ті кандидати, які будуть готові до швидкої перекваліфікації замість очікування ідеальної вакансії за старою спеціальністю.”, – каже генеральна директорка GRC.UA Марина Маковій.

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Дані були отримані в результаті дослідження актуальних тенденцій ринку праці, у якому взяли участь роботодавці та шукачі роботи з різних секторів економіки. Опитування виявило ключові розбіжності між пропозицією бізнесу та запитами кандидатів.

Проходьте нове опитування за посиланням https://forms.cloud.microsoft/e/aESsb0pJsi та допоможіть аналітикам краще зрозуміти актуальні тенденції на ринку праці.

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