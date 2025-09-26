Скандальний ексвійськком Борисов знову на свободі: як і за що затримували колишнього керівника Одеського ТЦК

Євген Борисов / © РБК-Україна

Справа колишнього ексочільника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова знову опинилася на слуху.

Його звинувачують у багатомільйонних зловживаннях, придбанні елітної нерухомості за кордоном, розкішних автомобілях та організації схем ухилення від мобілізації.

У п’ятницю, 26 вересня, Борисова вкотре випустили із СІЗО після внесення багатомільйонної застави — детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто такий Євген Борисов

Євген Борисов — це полковник Збройних сил України та скандальний ексочільник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Він народився у 1972 році в Одесі. Навчався у військовому училищі протиповітряної оборони в Ленінграді, а також у Київському національному університеті та національному університеті оборони.

Євген Борисов / © armyinform.com.ua

Борисов має науковий ступінь кандидата наук з юриспруденції. Понад 20 років він працював у військкоматах Одеси з 2019 року очолював Одеський міський військкомат і територіальний центр комплектування.

У яких скандалах фігурує Борисов

Євген Борисов став фігурантом багатьох корупційних і кримінальних проваджень з великими інкримінованими сумами злочинів.

В центрі одного із корупційних скандалів Борисов опинився наприкінці квітня 2023 року. Тоді у розслідуванні «Української правди» повідомлялося, що родина, на той час очільника Одеського військкомату, володіє в Європі елітною нерухомістю та дороговартісними автомобілями.

Як зазначали журналісти-розслідувачі, було зафіксовано не менше п’яти незаконних епізодів за участі Борисова:

імпорт преміального автомобіля, що був замаскований під гуманітарний вантаж;

факт проживання його родини в нерухомості, яка орендується за державні кошти (5000 євро на місяць);

придбання матір’ю військкома дорогого будинку в Марбельї (Іспанія) за 3,95 мільйона євро;

власне перебування Борисова на відпочинку в Іспанії в грудні 2022 — січні 2023 років;

оформлення дружиною на себе офісу в елітному центрі Марбельї січні 2023 року.

Водночас у 2023 році Одеський військкомат під керівництвом Борисова привернув увагу низкою скандальних інцидентів. Серед них — вручення повісток з використанням автомобіля швидкої допомоги та силові затримання чоловіків. Додався до цього й публічний скандал на дорозі, де людина у військовій формі погрожувала водію військкоматом.

Окрім того, журналісти піддавали сумніву участь Борисова у військових діях після початку повномасштабного вторгнення.

Звільнення Борисова з посади військкома

У червні 2023 року Євгена Борисова звільнили з посади військкома Одеської області. Водночас Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну справу на колишнього керівника військкомату.

Його підозрюють у зловживаннях під час мобілізації. Згідно з даними слідства, чиновник за хабарі давав вказівки своїм підлеглим не призивати до армії певних осіб.

За такий злочин йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Коли із за що затримували Борисова

Євгена Борисова вперше затримали у червні 2023 року за кримінальними провадженнями. Йому було висунуто підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:

набуття активів, вартість яких значно перевищує законні доходи (ст. 368-5 КК України) — йдеться про незаконне збагачення на понад 188 млн грн;

нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

ухилення від несення військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Суд спочатку призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, але пізніше сума застави знизилася до 12 млн гривень.

Після внесення застави Борисова випустили, однак після цього у травні 2024 року його повторно затримали. Тоді ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

У жовтні 2024 року його справу передали до суду, а у грудні 2024 року працівники ДБР затримали в Києві Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн. Тоді Бюро також отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, ексначальник ТЦК планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Окрім того, Борисов отримав ще одну підозру.

«Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 грн за період квітень-червень 2022 року. Наразі йому повідомлено про підозру», — йшлося у повідомленні ДБР.

У березні 2025 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо колишнього очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Йому висувають звинувачення у відмиванні майна на суму понад 140 мільйонів гривень.

Згодом, у вересні 2025 року Борисова було звільнено після внесення рекордної застави у понад 44 мільйони гривень.

Згідно з інформацією, отриманою ТСН.ua, до оплати долучилися адвокати колишнього президента Януковича — Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

Водночас за інформацією Суспільного, захисник Борисова — адвокат Олександр Маковецький спочатку заперечував інформацію про заставу. «Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає», — зазначив адвокат. Але пізніше в той же день джерела Суспільного» та РБК-Україна також повідомили, що за Борисова таки внесли сьогодні заставу.

Раніше ТСН.ua писав про початок історії, пов’язаної із колишнім очільником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим.

