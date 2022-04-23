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"Чому цей танк стоїть": на Волині демонтували пам'ятник радянським танкістам

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"Чому цей танк стоїть": на Волині демонтували пам'ятник радянським танкістам

У місті Володимир Волинської області демонтували пам'ятник, встановлений на честь радянських танкістів.

Демонтаж пам'ятника, який встановили 1982-го, дався не легко. Адже він має вагу 30 тонн. Крім того, спецтехніці було складно дістатися до постамента.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на міського голову Ігора Пальонку.

Для демонтажу радянського танка залучили три крани та навантажувач. "Успішно зняли з п’єдесталу. Коли нам привозили допомогу поляки, литовці, то порушували питання щодо цього танка. Казали, чому цей танк стоїть і направлений на Європу", – розповів Ігор Пальонка.

П’єдестал, на якому стояв танк, залишиться там на місці. Мешканці громади будуть вирішувати, що встановити на ньому. Сам танк тимчасово передали на зберігання одній із військових частин.

© Суспільне
Суспільне

Як повідомлялося, у Житомирі вирішили демонтувати танк, який стоїть на міській площі Перемоги"Танк-переможець", як його називають житомиряни встановили на честь 20-ї річниці Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення міста від окупації. Втім, на тлі війни Росії проти України техніку вирішили демонтувати.

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