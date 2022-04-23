"Чому цей танк стоїть": на Волині демонтували пам'ятник радянським танкістам

"Чому цей танк стоїть": на Волині демонтували пам'ятник радянським танкістам

У місті Володимир Волинської області демонтували пам'ятник, встановлений на честь радянських танкістів.

Демонтаж пам'ятника, який встановили 1982-го, дався не легко. Адже він має вагу 30 тонн. Крім того, спецтехніці було складно дістатися до постамента.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на міського голову Ігора Пальонку.

Для демонтажу радянського танка залучили три крани та навантажувач. "Успішно зняли з п’єдесталу. Коли нам привозили допомогу поляки, литовці, то порушували питання щодо цього танка. Казали, чому цей танк стоїть і направлений на Європу", – розповів Ігор Пальонка.

П’єдестал, на якому стояв танк, залишиться там на місці. Мешканці громади будуть вирішувати, що встановити на ньому. Сам танк тимчасово передали на зберігання одній із військових частин.

Суспільне

Як повідомлялося, у Житомирі вирішили демонтувати танк, який стоїть на міській площі Перемоги. "Танк-переможець", як його називають житомиряни встановили на честь 20-ї річниці Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення міста від окупації. Втім, на тлі війни Росії проти України техніку вирішили демонтувати.

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