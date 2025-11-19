ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
792
Час на прочитання
2 хв

Чому частина українців знову говорить російською: мовна омбудсменка пояснила

До 7% українців повернулися до вживання російської, хоча до цього перейшли на українську.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Українці

Українці / © УНІАН

Близько 6–7% українців, які після повномасштабного вторгнення перейшли на державну мову, згодом повернулися до російської. Це явище, яке називають «відкатом», пов’язане з психологічною втомою від постійної напруги та поверненням до звичного «мовного комфорту».

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомила Олена Івановська, уповноважена із захисту державної мови.

Пік переходу та фактор звички

За словами Івановської, у 2022–2023 роках на тлі російської агресії в Україні фіксувався піковий рівень так званої самоукраїнізації, що підтверджувалося опитуваннями. Однак зараз спостерігається «поступовий відкат».

«Людина не може бути постійно у такій напрузі й контролювати себе, свою поведінку. І, відповідно, цей відкат я пов’язую ще й з тим, що звичка. Десь 6–7% тих, які навернулися у державну мову, з часом вони повернулися у свою таку комфортну мовну бульбашку», — пояснила вона причину зміни ситуації.

Ці дані підтверджуються й іншими дослідженнями. Зокрема, на платформі Viber, де «рерусифікація» цьогоріч також відбулася на рівні 6%. За словами омбудсменки, йдеться про громадян, які почали використовувати українську мову як на роботі, так і вдома, але згодом повернулися до своєї першої мови (тієї, якою їх виховували батьки).

Стратегія українізації: не за 5, не за 10 років

Уповноважена наголосила, що Росія протягом тривалого часу здійснювала планомірне зросійщення українства. Саме тому процес повернення до повноцінного використання державної мови є тривалим і вимагає системної політики. На думку Івановської, планомірна державна політика українізації не може бути реалізована ані за 5, ані за 10 років.

«Тут важливо робити все послідовно, робити все мудро, не з наскоку, не з примусу — це важливий такий момент, але з динамікою, з такими мотиваціями, які б виходили на аргументи, на обґрунтування і на прагматику», — заявила вона.

Насамкінець Олена Івановська підкреслила, що ключову роль у процесі зміцнення позицій української мови відіграє «внутрішній мотиватор» кожного громадянина.

«Це має робити кожен із нас, і тим більше ті люди, які відповідальні за своїх дітей. І постійно, так би мовити, мотивувати себе: „Я — українець, це моя мова, це мій захист, це моя зброя“», — підсумувала уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, у закладах освіти Києва фіксують серйозне зниження показників застосування української мови. Ситуацію з дотриманням мовного закону там називають «загрозливою».

У Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці.

Дата публікації
Кількість переглядів
792
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie