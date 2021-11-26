Чому Чернівецька область "палала" від коронавірусу навесні і восени - головний санлікар відповів

На Буковині краще працює система виявлення інфікованих коронавірусом у порівнянні з іншими областями країни. У Чернівецькій області фіксують навіть безсимптомних хворих, це не впливає на навантаження лікарень, але може відображатись на статистиці коронавірусу.

У Чернівецькій області працює одна з найкращих систем епіднагляду тож там виявляють і повинні виявляти усі 100% випадків коронавірусу, навіть коли вони безсимптомні. Такими результатами виявлення інфікованих коронавірусом не завжди може похвалитись будь-яка інша область України.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Там доволі потужна мережа Центру контролю профілактики хвороб і його відокремлених підрозділів. Це єдиний регіон, де діють майже всі пілотні проекти з системи реагування й готовності. Натепер область перебуває на "помаранчевому" рівні епіднебезпеки й за час цієї хвилі не заходила до "червоної" зони", - каже Ігор Кузін.

За його словами, в Чернівецькій області "насправді відбувається повноцінне відстеження лікарями-епідеміологами контактів" інфікованих коронавірусом.

"Коли в інших областях ми фіксуємо 5-6 тис випадків інфікування впродовж доби й лікарі-епідеміологи вже не встигають обдзвонити або зібрати аналізи, то в Чернівецькій області є навіть власна інформаційна система, яка підтримується ВООЗ і дозволяє в напівавтоматичному режимі фіксувати всі контакти людини, у якої виявили COVID-19, та запроваджувати додаткові заходи", - сказав головний санлікар.

За його словами, на Буковині коефіцієнт виявлення або ефективність роботи протиепідемічної служби набагато вищі, тож там виявляють і повинні виявляти усі 100% випадків, навіть коли вони безсимптомні.

"Ми не бачимо там якихось особливостей у навантаженні на систему охорони здоров'я. Радше ми маємо справу з тим, що в Чернівецькій області краще працює система виявлення і там виявляють багато випадків з легким перебігом коронавірусної хвороби, а це не завжди відбувається на території всіх інших областей", - резюмував Ігор Кузін.

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