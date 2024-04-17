Чому чоловіки за кордоном мають оновити дані в консульствах — пояснення нардепа

Чоловікам, які перебувають за кордоном, потрібно оновити свої військово-облікові дані, щоб працівники Територіальних центрів комплектування не витрачали час на оформлення для них повісток в Україні. Способу повернути їх додому чи вручити повістку за кордоном не існує.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, жодних негативних наслідків для громадян України, які оновлять свої дані у консульстві не передбачено. Мовляв, ця процедура повинна лише з’ясувати, скільки військовозобов’язаних перебуває або постійно проживає за кордоном.

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“Отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що [немає] механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні”, – каже Веніславський.

Нардеп також наголосив, що повістки за кордон надсилатися не будуть.

“Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що її вручають представники ТЦК та СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється”, – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав мобілізаційний закон і його опублікували в урядовій газеті "Голос України" 17 квітня. А це означає, що документ набирає чинності через один місяць з наступного дня після публікації – тобто 18 травня.

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