Чому чоловіки з відстрочкою раптом опиняються в розшуку ТЦК: адвокати пояснили

Мобілізація / © ТСН

Реклама

Військовозобов’язані чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть опинитися в розшуку через непройдений або прострочений огляд військово-лікарської комісії (ВЛК). Така ситуація зазвичай виникає у проміжок часу, коли термін дії попереднього бронювання вже закінчився, а нове підприємство ще не встигло оформити.

Про це йдеться у матеріалі видання «Телеграф».

Бронювання працівників — які є нюанси

Проблема з’явилася через травневі зміни уряду в правилах бронювання. Тепер компанії мають статус критично важливих лише до 1 вересня. До цього часу їм треба знову підтвердити свій статус і заново оформити відстрочку для працівників. Юристи попереджають: поки документи переоформлюють, виникає небезпечний період, коли старе бронювання вже закінчилося, а нове ще не діє.

Реклама

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазначають, що закон не передбачає оголошення в розшук суто через відсутність висновку ВЛК. Проте адвокат Ростислав Кравець стверджує, що на практиці військкомати використовують для цього ширший перелік причин.

«Розшук — це виключна вимога ТЦК, щоб людина туди з’явилася. І тут підставою для такого розшуку може бути взагалі будь-що: уточнення даних (які і так є у ТЦК), непройдена ВЛК, несвоєчасне подання якоїсь інформації (зміна місця реєстрації, набуття інвалідності, народження дітей, розлучення). Тобто все що завгодно», — сказав Кравець.

Те, що подібні випадки вже трапляються, підтверджує й адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко. Вона навела приклад із практики, коли підприємство тимчасово втратило статус критичного, а під час повторного оформлення документів виникли проблеми.

«А потім підприємство поновило критичність, але не всіх людей змогло забронювати, бо через неактуальну ВЛК деяких працівників оголосили в розшук», — пояснила Аніщенко.

Реклама

За словами юристки, подавання заявок на бронювання через портал «Дія» офіційно має тривати три дні, але в реальності цей процес затягується до тижня. Якщо саме в цей період ТЦК внесе в систему інформацію про розшук чоловіка, електронну заявку на його бронювання автоматично відхилять.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо про нові правила мобілізації від 1 червня. У Міністерстві оборони анонсують оновлення сервісу «Резерв+». Представити нові функції застосунку обіцяють уже на початку червня.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке суттєво змінює систему бронювання військовозобов’язаних. В уряді детально пояснили, як саме працюватимуть нові правила, які покликані зробити процес прозорішим та справедливішим.

Також військова омбудсманка Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для «адекватної» роботи призову. Йдеться, зокрема, про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій та покращення самого механізму призову.

Реклама

Новини партнерів