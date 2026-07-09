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Чому чорнобильські соми стали велетнями та чи дійсно вони їдять людей: науковці відповіли
Легендарні чорнобильські соми-велетні виявилися не радіаційними мутантами, а звичайною рибою без аномалій.
Навколо сомів, які мешкають у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, роками створювалися десятки чуток. Їх називали радіаційними мутантами та поширювали плітки про напади на людей.
Спростування популярних міфів оприлюднило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
«Навколо сомів Чорнобильської АЕС виникло чимало легенд. Їх називали мутантами, розповідали, що вони нападають на людей або навіть живляться людськими тілами», — йдеться у повідомленні.
У ДАЗВ наголосили, що жодна з цих історій не має наукового підтвердження.
Як виявилося, ці соми не стали великими через радіацію. Їхні приголомшливі розміри — результат багатьох років життя у сприятливих умовах. Немає рибальства, корму вистачає, а працівники Чорнобильської АЕС десятиліттями підгодовували рибу. Згодом соми звикли до людей і підпливали до мосту, щойно чули кроки.
До того ж сом — одна з небагатьох риб, яка росте протягом усього життя. Якщо їй вистачає їжі і вона не потрапляє до рибальських сіток, то може досягати поважного віку й справді гігантських розмірів.
Що змінилося в екосистемі Чорнобиля зараз
Після того, як водойму-охолоджувач ЧАЕС штучно осушили, місцева екосистема зазнала суттєвих трансформацій. Змінилася і популяція знаменитих сомів-велетнів.
Ті, яких сьогодні можна побачити на відео в охолоджувальному (обвідному) каналі, вже не такі велетенські, як їхні попередники, але залишилися такими ж ласими до хліба. До речі, поласувати ним із задоволенням припливають і коропи.
«Іноді найцікавіші історії Чорнобиля народжуються не з фантазій про мутантів, а зі звичайної природи, яка десятиліттями живе за своїми законами», — зазначили у ДАЗВ.
Раніше ми писали, як живеться єдиному в світі виду диких коней у Чорнобильській зоні.