Чому цифрова блокада відкине Росію на 30 років назад: Федоров розповів Der Spiegel про сучасні технології для перемоги у війні

Чому цифрова блокада відкине Росію на 30 років назад: Федоров розповів Der Spiegel про сучасні технології для перемоги у війні

Міністр також згадав про ІТ-армію та DDos-атаки.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів Der Spiegel, як в країні використовують сучасні технології для перемоги у війні.

Про це повідомив міністр у Telegram.

"Чому цифрова блокада відкине Росію на 30 років назад. А також чому SAP та інші компанію можуть та мають зробити більше. Деталі за посиланням", - розповів Федоров.

Невдовзі після російського вторгнення міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав хакерів у всьому світі вести цифрові війни проти Росії. В інтерв’ю він розповідає, як діє "ІТ-армія", куди вона атакує і як намагається вплинути на думку в Росії.

"Моя команда і я в центрі дій. Ми зберігаємо спокій, тому що у нас багато роботи і немає часу для хвилювань. Ми працюємо цілодобово, щоб підтримувати та розширювати наші цифрові послуги для війни. Я не хочу говорити, де я точно перебуваю, особливо після того, як сайт ФСБ та різні інші сайти не працюють кілька днів", - відповів Федоров на запитання про його місцеперебування.

Також він розповів, що українці витратили роки на створення ефективної цифрової держави та покращуючи нашу кібербезпеку в цьому процесі.

"Кібератаки були поширеними ще до війни. Ми будували оборону, але ніколи не переходили в наступ. За дні до вторгнення було кілька надзвичайно великих атак з російської сторони. Коли почалося вторгнення, ми контратакували", - додав він.

За його словами, "ІТ-армія" складається з окремих осіб і компаній, які володіють навичками в галузі кібербезпеки. Підозрюю, що беруть участь не лише українці – допомагають іноземні ІТ-спеціалісти та компанії.

"Результати приголомшливі. Залучені сотні компаній, тисячі спеціалістів, сотні тисяч волонтерів. Ми публікуємо публічні цілі в каналі Telegram. У нас там трохи більше 300 тис. членів. Але є також приватні дискусії, які ми в основному ведемо з компаніями", - сказав Федоров.

Нагадаємо, американська продуктова IT-компанія Netcracker йде з російського ринку.

Компанія зупиняє в РФ продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Також Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite.

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