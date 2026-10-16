Чому десятки дронів РФ проривають захист України і до чого тут Білорусь із Придністров’ям: експерт усе пояснив

Російські дрони «Шахед» / © ТСН

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Під час масованих атак по Україні Росія застосовує сотні безпілотників, тому частині з них все ж вдається досягати визначених цілей. Водночас останнім часом російські військові почали використовувати нетипові маршрути польоту БпЛА, а для управління дронами можуть залучати ретранслятори, розташовані у Білорусі та Придністров’ї.

Про це авіаційний експерт Богдан Долінце розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

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Долінце зазначив, що раніше противник заявляв про максимальну дальність реактивних платформ на рівні до тисячі кілометрів. Він також вказав, що під час масованих атак Росія запускає сотні ударних безпілотників, водночас будь-яка система протиповітряної оборони має певні обмеження і не здатна забезпечити 100% знищення повітряних цілей.

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«Ми бачимо, що останні атаки, відсоток збиття складав від 60 до 85%. Тобто, при тому, коли ворог запускає декілька сотень ударних безпілотників, щонайменше від 40 до 60 їх, на жаль, проривається через багатошарову систему протиповітряної оборони і може досягати окремо взятих цілей», — розповів авіаексперт.

Долінце також звернув увагу на те, що під час останніх атак ворог застосовував нові маршрути для ударних безпілотників, які відрізнялися від звичних напрямків атак із півночі.

«В тому числі, не виключено, що могли під час цієї атаки задіюватися відповідні ретранслятори та обладнання як на території Республіки Білорусь, так, в тому числі, і на території так званої «Придністровської Республіки», контрольованої Росією», — розповів експерт.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко також інформував, що на території Білорусі періодично вмикають ретранслятори для підсилення сигналу російських дронів під час атак по західних областях України та прикордонню з Польщею.

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А позаштатний радник президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов «Флеш» повідомляв, що Росія випробовує нові реактивні дрони «Герань-4» для атак на захід України. Зокрема, ворог випускав кілька десятків БпЛА з окупованого Криму через Одеську область і вздовж кордону з Молдовою. Безпілотники подолали рекордну відстань у 820-880 км, долетівши до Львівщини та Волині на висоті 5-6 км зі швидкістю 320-380 км/год., що може свідчити про зменшення ваги бойової частини для збільшення дальності польоту.

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