Чому деякі українці можуть втратити бронювання: адвокати пояснили

Офіційна причина тимчасової зупинки бронювання працівників – необхідність навести лад у цій царині, оцінити зловживання і зробити так, щоб у майбутньому їх не було.

Після проведення аудиту на підприємствах, які класифікуються як критично важливі, деякі з них можуть втратити цей статус. Це означає, що працівники, які мають бронювання, можуть його втратити і бути мобілізованими.

Про це повідомив адвокат Сергій Савинський у коментарі виданню The Page.

Адвокат зазначив, що такі перевірки можуть призвести до зміни статусу критично важливих підприємств і скорочення кількості осіб, що мають право на бронювання.

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"Можна очікувати, що після аудиту деякі працівники, які зараз заброньовані, можуть бути мобілізовані", – зазначив він.

Співрозмовник також підкреслив, що у постанові Кабінету Міністрів №1204 від 22 жовтня цього року пропонуються зміни до критеріїв, за якими організації, підприємства або установи визнаються критично важливими для економіки та життя населення під час особливого періоду. Після цього відповідні органи можуть перевіряти статус підприємств і ухвалювати рішення про його підтвердження або скасування.

Адвокат Євген Буліменко додав, що офіційна причина тимчасової зупинки бронювання працівників – необхідність навести лад у цій царині, оцінити зловживання і зробити так, щоб у майбутньому їх не було.

"Такі зловживання були спричинені, серед іншого, розмитістю критеріїв, за якими підприємства, установи та організації конкретним державним органом визнаються критично важливими. Неофіційною причиною, слід припустити, є гостра потреба поповнення особового складу Збройних сил України", – підсумував він.

Нагадаємо, військовий юрист Роман Лихачов розповів, що в Україні існує багато випадків, коли людей з бронюванням однаково призивають. І хоча є відповідні судові рішення про те, що заброньованого мобілізували незаконно, але поки людина отримає це рішення, весь цей час вона служитиме.

Бронювання працівників через портал Дія призупинено до 15-го листопада

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