Чому дітям потрібно гратися на вулиці - пояснення психологині

Діти / © iStock

Реклама

В Україні ситуація з дитячим дозвіллям на свіжому повітрі краща, ніж у більшості європейських країн, однак і тут третина дітей майже не грається надворі.

Про це розповіла гештальт-терапевтка, підліткова психологиня Любов Рудницька в ефірі КИЇВ24.

Експертка наголосила, що українські батьки більше дбають про прогулянки дітей, ніж у деяких європейських країнах.

Реклама

«Абсолютно вірне дослідження, я також його читала. І знаєте, мені хочеться зауважити, що в Україні з цим ще трошечки краще, ніж в європейських країнах. Бо все ж таки українські мами, вони такі завзяті, дуже класні. І ми дійсно слідкуємо за тим, щоб наші діти гуляли на вулицях».

За словами психологині, саме на свіжому повітрі та в русі мозок дитини розвивається найповніше. Тому батькам потрібно стежити за часом, проведеним у гаджетах.

«В нас є цінність у цього свіжого повітря, в нас є цінність здоров’я взагалі. І ми дійсно маємо коригувати час, проведений нашими дітьми в гаджетах, певним чином його лімітувати. Тому що саме на свіжому повітрі, саме в руховій діяльності мозок дитини може правильно розвиватися».

Попри війну, в українських містах залишилося багато якісних і сучасних дитячих майданчиків, які приваблюють навіть старших дітей.

Реклама

«В нас дуже багато дитячих майданчиків. Не дивлячись на те, що відбувається в країні, в нас дуже багато дитячих майданчиків. Вони якісні, вони яскраві, вони красиві. Одне задоволення дітям грати на цих дитячих майданчиках. Навіть якщо там дитині 10 років, 12, це ще є можливість з нею йти на дитячий майданчик».

Крім цього, наголосила психологиня, чудовим варіантом залишаються тривалі піші прогулянки на природі.

«Якщо немає (майданчика — ред.), то є дуже класне дозвілля у вигляді прогулянки в парку, в лісі, в горах. І от ці довгі піші прогулянки також дуже класно, позитивно впливають на розвиток наших дітей».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дитяча лікарка-неврологиня Ольга Топоркова розповіла, як використання ґаджетів дітьми впливає на розвиток їх нервової системи. Вже зараз лікарі наголошують на фактичній ломці у дітей із вираженою цифровою залежністю.