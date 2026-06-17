Чому до ТЦК можуть доправити навіть тих, кого зняли з військового обліку: адвокатка пояснила

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Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин офіційно знятий з обліку, неточності в електронній системі «Оберіг» можуть призвести до того, що його вважатимуть порушником.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла військова юристка ЮК «Приходько та партнери» Діана Тернова.

Коли можуть забрати до ТЦК

Наразі під час перевірки документів уповноважені особи звіряють паперові документи з даними в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація в системі відрізняється від відомостей у військовому квитку, громадянина автоматично сприймають як потенційного порушника.

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У таких випадках поліція має формальні підстави для примусового доставлення людини до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Відповідно до Постанови КМУ 559 від 16 травня 2024 року відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває на військовому обліку Збройних Сил або був виключений з такого обліку, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів», — зазначила Діана Тернова.

Як виправити помилки у даних

Юристка наголошує, що задля уникнення конфліктних ситуацій під час перевірок важливо заздалегідь перевірити власний статус. Якщо у персональних даних виявлено помилки, їх можна виправити дистанційно або під час особистого звернення до ТЦК.

«Громадянин України для внесення відповідних змін повинен скористатися засобами Порталу або особисто звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його відділу за місцем перебування на військовому обліку», — зазначила Діана Тернова.

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За словами фахівчині, для швидкого оновлення ПІБ чи контактних даних підходить застосунок «Резерв+». Проте при зміні статусу, наприклад, виключенні з обліку, найбільш надійним способом є візит до ТЦК із письмовою заявою та оригіналом паперового військового квитка.

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Ігнорування неточностей у реєстрі загрожує серйозними юридичними наслідками, які згодом вкрай складно оскаржити. Юристка підкреслює, що з її практики відомі випадки, коли чоловіків із документами про зняття з обліку затримували лише тому, що ці дані не були синхронізовані з «Оберогом».

«У подальшому він звертався із цього питання вже після її повторного взяття на військовий облік та призову на військову службу під час мобілізації, що значно ускладнювало процес», — зазначила Діана Тернова.

Експертка попереджає, що після зарахування громадянина до штату військової частини довести попередню правоту стає максимально важко, тому ініціювати синхронізацію даних слід до моменту зустрічі з патрулем.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, Міністерство оборони запускає нові військові контракти з чіткими термінами та гарантованими відстрочками після їхнього завершення. Оновлена система супроводжується значним підвищенням грошового забезпечення і преміями за результати на полі бою.

В Україні почастішали випадки помилок у реєстрі «Оберіг», через що людей (навіть жінок) безпідставно ставлять на військовий облік. Щоб покарати за це працівників ТЦК, запропонували штрафувати їх на 170 тисяч гривень. Проте експерти кажуть, що нові законопроєкти мають серйозні юридичні недоліки.

До слова, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні обов’язково має тривати, оскільки країна веде тотальну повномасштабну війну з мільйонними угрупованнями, і без цього держава просто впаде.

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