Чому досі можуть мобілізовувати чоловіків старших 50: у Раді назвали дві причини 

Нардеп каже, що таких чоловіків мобілізувати немає сенсу.

В Україні є лише дві підстави для мобілізації чоловіків старше 50 років до лав ЗСУ — якщо кандидат має дефіцитну облікову спеціальність і якщо такі люди служитимуть в тилових підрозділах.

Про це заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" народний депутат від партії "Слуга Народу" та член комітету ВР з питань з питань національної безпеки Федір Веніславський.

Зі слів політика, така категорія громадян має низку проблем — від вікових показників до стану здоров'я і фізичної підготовки.

"Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони (чоловіки віком за 50 — ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", — сказав Веніславський.

На його думку, є лише дві підстави, за якими таку категорію громадян можуть мобілізувати.

Перша — це якщо мобілізований має дефіцитну військово-облікову спеціальність, і військо має потребу в таких фахівцях.

Друга — якщо мова йтиме про службу таких громадян у тилових підрозділах на посаді кухарів, ремонтників тощо.

Веніславський додав, що загалом вікова категорія за 50 є обмеженою, а тому наразі громадян цього віку мобілізують "дуже рідко".

Нагадаємо, Верховна Рада 9 жовтня остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років. ТСН.ua з'ясовував, як до цього рішення ставляться самі військові.

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