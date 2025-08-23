- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
"Чому досі не ліквідували РПЦ": Кротевич закликав до "хрестового походу проти ФСБівців у рясах"
Кротевич вважає, що російській церкві — не місце в Україні.
Ексначальник штабу «Азов», підполковник у відставці, захисник «Азовсталі» Богдан Кротевич «Тавр» закликав ліквідувати в Україні структури російської церкви, а її найвідоміших і найскандальніших діячів відправити на обмін.
Про це «Тавр» сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+.
Він вважає, що потрібно розділяти російську церкву і російську мову.
«Я не розумію, чому ми досі не знищили московську церкву під корінь. Тому що Московська церква — це щось фізичне. Її можна взяти, посадити в тюрму, обміняти на хлопців з полону. Можна всю власність Московської церкви передати або державі, або Православній Церкві України, або католицькій церкві. Зараз є інструменти це зробити Українська нація підтримує це. Це можна зробити хрестовий похід проти ФСБшних агентів», — сказав «Тавр»
З російською мовою Кротевич вважає, що ситуація трошки інакша. Він нагадав, що російська мова тривалий час насаджувалася українцям, а українська — витіснялася. «Тавр» не виключає, що російська мова мабуть ніколи не зникне з України.
15 серпня 2025 року під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав гарантій безпеки для РПЦ в Україні та надання російській мові офіційного статусу.
Президент Володимир Зеленський відповів на ці вимоги.
Також Всеукраїнська Рада Церков засудила вимогу Путіна щодо прав РПЦ в Україні.