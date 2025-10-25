Чому досі не продали елітну яхту Медведчука та хто намагався її викрасти: ексголова АРМА розповіла

Розкішна яхта Віктора Медведчука досі не продана, тоді як його вертоліт уже передано Збройним силам України / © ТСН.ua

Розкішна яхта «кума Путіна» Віктора Медведчука досі не продана. Водночас, його вертоліт уже передали Збройним силам України.

Про це розповіла колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА Олена Дума в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+ (серія «Тіні великих грошей»).

Чому не продана яхта Медведчука

Дума нагадала, що Медведчук придбав цю яхту в 2015 році після Революції Гідності за «криваві гроші». Яхта коштувала 200 мільйонів євро і була зроблена на найкращій майстерні яхт в Нідерландах. Її сьогоднішня ціна мінімальна страхова сума — 130 мільйонів гривень. Далі Медведчук передислокував яхту в Хорватію.

«Навіть FBI (Федеральне бюро розслідувань, ФБР — Ред.) не змогла на неї зайти. Там була його охорона. Щоб оглянути яхту треті рішення суду Хорватії, щоб зайти — треба рішення суду Хорватії. Ці всі рішення потребують звернення генпрокурора до Хорватії», — пояснила колишня очільниця АРМА.

Вертоліт Медведчука передано Збройним силам

За її словами, елітні годинники Медведчука — Rolex, Dolce & Gabbana, Breguet, Cartier — були продані на аукціоні. Гроші, виручені за їхній продаж, пішли на користь держави. Дума зауважує, що купували ці годинники українські фізичні і юридичні особи. Що ними рухало, вона не знає.

Також на аукціоні було продано елітний Maybach Медведчука. А гелікоптер передали на користь Збройних сил.

Як Буданов не дав викрасти яхту Медведчука

Олена Дума розповіла, що була спроба викрадення яхти Медведчука. Очільник ГУР Буданов їй запобіг.

«Буданов — він же скромний. Він не буде про це розказувати. 7 людей намагалися викрасти яхту. Ці люди були депортовані з Хорватії», — зазначила вона.

Раніше ми писали, який вигляд має супер’яхта Медведчука зсередини, та що буде з судном.

