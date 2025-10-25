- Дата публікації
Чому досі не продали елітну яхту Медведчука та хто намагався її викрасти: ексголова АРМА розповіла
Розкішна яхта Віктора Медведчука досі не продана, а керівник ГУР Кирило Буданов запобіг спробі її викрадення.
Розкішна яхта «кума Путіна» Віктора Медведчука досі не продана. Водночас, його вертоліт уже передали Збройним силам України.
Про це розповіла колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА Олена Дума в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+ (серія «Тіні великих грошей»).
Чому не продана яхта Медведчука
Дума нагадала, що Медведчук придбав цю яхту в 2015 році після Революції Гідності за «криваві гроші». Яхта коштувала 200 мільйонів євро і була зроблена на найкращій майстерні яхт в Нідерландах. Її сьогоднішня ціна мінімальна страхова сума — 130 мільйонів гривень. Далі Медведчук передислокував яхту в Хорватію.
«Навіть FBI (Федеральне бюро розслідувань, ФБР — Ред.) не змогла на неї зайти. Там була його охорона. Щоб оглянути яхту треті рішення суду Хорватії, щоб зайти — треба рішення суду Хорватії. Ці всі рішення потребують звернення генпрокурора до Хорватії», — пояснила колишня очільниця АРМА.
Вертоліт Медведчука передано Збройним силам
За її словами, елітні годинники Медведчука — Rolex, Dolce & Gabbana, Breguet, Cartier — були продані на аукціоні. Гроші, виручені за їхній продаж, пішли на користь держави. Дума зауважує, що купували ці годинники українські фізичні і юридичні особи. Що ними рухало, вона не знає.
Також на аукціоні було продано елітний Maybach Медведчука. А гелікоптер передали на користь Збройних сил.
Як Буданов не дав викрасти яхту Медведчука
Олена Дума розповіла, що була спроба викрадення яхти Медведчука. Очільник ГУР Буданов їй запобіг.
«Буданов — він же скромний. Він не буде про це розказувати. 7 людей намагалися викрасти яхту. Ці люди були депортовані з Хорватії», — зазначила вона.
Раніше ми писали, який вигляд має супер’яхта Медведчука зсередини, та що буде з судном.
