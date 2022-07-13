Чому досвідчені городники зав'язують листя часнику у вузол і коли це правильно робити

Багато дачників та городників рекомендують зав'язувати листя часнику. Кажуть, що так підвищується його урожайність. Коли це правильно робити і в яких випадках зав'язувати листя часнику не можна - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Чому потрібно зав'язувати листя часнику
- Цибулина часнику формується одночасно зі зростанням листя. Тому десь в середині літа починається поживні речовини поступово переміщаються з наземної частини (пера) до цибулини. Однак цей процес досить повільний. Листя у часника відмирають та засихають не так інтенсивно, як у цибулі. Якщо зав'язати листя у вузол - це буде додатковим стресом для рослини, а тому зелена частина почне швидше відмирати. Так можна значно прискорити формування цибулини.
- Багато городників стверджують, що після зав'язування листя часнику, цибулини стають набагато більшими, соковитішими та зберігаються довше.
- Всі поживні речовини, які рослина отримує від землі, надходять саме у цибулину, а не в листя.
Коли зав'язувати листя часнику і як це правильно робити
Для того, щоб визначити час, коли найкраще робити цю маніпуляцію, потрібно звернути увагу на зовнішні ознаки дозрівання часнику:
- кінчики листя набувають жовтого кольору;
- на суцвіттях лушпиння починає тріскатися;
- стрілки, які рослина випустила раніше, починають випрямлятися;
- тріскаються насіннєві коробочки;
- пагони починають тягнутися донизу.
Не забудьте врахувати й інші фактори. А саме: терміни дозрівання конкретного сорту, час його висадження, погодні умови.
Зав'язувати листя часнику досить просто, але потрібно пам'ятати про певні правила:
- Не забудьте захистити свої руки за допомогою рукавичок, адже листя цієї рослини досить жорстке.
- Стрілки часника потрібно відрізати, відступивши від верхнього листка на 3-5 см. Обривати їх не варто, адже це може пошкодити рослину.
- Якщо листя має довжину до 30 см, вам вистачить і одного вузла, але якщо більше, то сміливо можете зав'язувати два.
- Візьміть кілька листків, скрутіть їх і після цього зав'яжіть міцний вузол.
Коли не можна зав'язувати листя часнику
Якщо ви хочете оновити посадковий матеріал, рекомендується раз на кілька років вирощувати з повітряних цибулинок (бульбочок) озимий часник. Залишіть на грядці кілька рослин, не зрізаючи їхні стрілки і не зав'язуючи листя. Стрілки повинні повністю визріти.