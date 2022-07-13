Чому досвідчені городники зав'язують листя часнику у вузол і коли це правильно робити

Багато дачників та городників рекомендують зав'язувати листя часнику. Кажуть, що так підвищується його урожайність. Коли це правильно робити і в яких випадках зав'язувати листя часнику не можна - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому потрібно зав'язувати листя часнику

Цибулина часнику формується одночасно зі зростанням листя. Тому десь в середині літа починається поживні речовини поступово переміщаються з наземної частини (пера) до цибулини. Однак цей процес досить повільний. Листя у часника відмирають та засихають не так інтенсивно, як у цибулі. Якщо зав'язати листя у вузол - це буде додатковим стресом для рослини, а тому зелена частина почне швидше відмирати. Так можна значно прискорити формування цибулини. Багато городників стверджують, що після зав'язування листя часнику, цибулини стають набагато більшими, соковитішими та зберігаються довше. Всі поживні речовини, які рослина отримує від землі, надходять саме у цибулину, а не в листя.

Коли зав'язувати листя часнику і як це правильно робити

Листя часнику зав'язують, щоб отримати більший урожай / Фото: pixabay.com

Для того, щоб визначити час, коли найкраще робити цю маніпуляцію, потрібно звернути увагу на зовнішні ознаки дозрівання часнику:

кінчики листя набувають жовтого кольору;

на суцвіттях лушпиння починає тріскатися;

стрілки, які рослина випустила раніше, починають випрямлятися;

тріскаються насіннєві коробочки;

пагони починають тягнутися донизу.

Не забудьте врахувати й інші фактори. А саме: терміни дозрівання конкретного сорту, час його висадження, погодні умови.

Зав'язувати листя часнику досить просто, але потрібно пам'ятати про певні правила:

Не забудьте захистити свої руки за допомогою рукавичок, адже листя цієї рослини досить жорстке. Стрілки часника потрібно відрізати, відступивши від верхнього листка на 3-5 см. Обривати їх не варто, адже це може пошкодити рослину. Якщо листя має довжину до 30 см, вам вистачить і одного вузла, але якщо більше, то сміливо можете зав'язувати два. Візьміть кілька листків, скрутіть їх і після цього зав'яжіть міцний вузол.

Коли не можна зав'язувати листя часнику

Якщо ви хочете оновити посадковий матеріал, рекомендується раз на кілька років вирощувати з повітряних цибулинок (бульбочок) озимий часник. Залишіть на грядці кілька рослин, не зрізаючи їхні стрілки і не зав'язуючи листя. Стрілки повинні повністю визріти.