«Чому дрони РФ долетіли до Львова»: «Мадяр» різко відповів Садовому

Командувач Сил Безпілотних Систем Роберт Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» відповів меру Львова Андрію Садовому на його зауваження щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям.

У своєму телеграм-каналі він заявив, що ворог щоденно атакує Україну не менш ніж сотнею дронів.

«Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні. Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр», — зазначив Бровді.

На питання Садового щодо того, чому кілька безпілотників долетіли до Львова, військовий заявив, що силами ППО було знищено 541 БпЛА з 556-ти, натомість долетіло — 15.

«Не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати», — зазначив командувач СБС.

Крім того, Бровді закликав Садового не критикувати військових, які цілодобово працюють над збиттям ворожих цілей.

Раніше повідомлялося, що міський голова Львова Андрій Садовий висловив зауваження щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям через те, що кілька ворожих БпЛА дісталися до міста.

Ми раніше інформували, що у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будівель, постраждало 32 людини.