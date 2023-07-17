Чому гниють зав'язі та плоди кабачків і що з цим робити

Кабачок – не найскладніша для вирощування городня культура і врожайна Але часто плоди, що зародилися, раптом починають гнити на грядці, так і не виростаючи до нормальних розмірів. Найчастіше у цьому явищі винен господар, який щось зробив неправильно.

Чому гниють кабачки та що робити

Якщо гниє вершина кабачка, скоріш за все, йому не вистачає кальцію. Потрібно підгодувати рослину кальцієвою селітрою з розрахунку 15 мл на 10 л води.

Плід кабачка гниє біля основи, рослині не вистачає бору. Розчиняємо 2 г борної кислоти у 10 л води та обприскуємо рослину.

Якщо плід гниє повністю, потрібний йод. 30 капель йоду розчиняємо у 10 л воли та поливаємо рослину.

Чому гниють зав'язі кабачків та як цього уникнути

Погодні умови

Кабачок теплолюбний і дуже чутливий до надмірної вологості. Тому у сиру та холодну його зав'язі починають гнити. Щоб цього не сталося

в холодну та сиру погоду накрийте кабачок плівкою. Також можна покласти під плоди солому та дощечки.

Невдало обране місце

Кабачки не будуть плодоносити на тому місці, де до них росли їхні "родичі" - огірки, гарбуз, дині, кавуни. Щоб кабачки добре родили на такому місці, потрібно почекати мінімум 4 роки. Добре будуть рости кабачки там, де раніше росли картопля, буряк, капуста, морква, цибуля чи зелень.

Чому гниють кабачки

Густа посадка

Кабачки ростуть занадто близько один до одного, і їхнє листя не дає зав'язям отримувати достатньо сонячного освітлення та провітрювання, наслідком чого і може бути загнивання зав'язей кабачків. У цьому випадку потрібно лише прорідити листя, видаливши всі старі.

Нестача мікроелементів

Зав'язі кабачків можуть почати гнити в тому випадку, якщо їм не вистачає мікроелементів – зокрема, бору та йоду.

Для того, щоб поповнити цими мікроелементами обробіть раз за сезон рослини відповідними розчинами. Для цього розведіть 2 г йодистого калію в 10 л води та 2 г борної кислоти у 10 л води. Можна також з'єднати обидва компоненти в одному розчині.

Хвороби кабачків

Спровокувати загнивання можуть захворювання, такі як то вірус огіркової мозаїки або борошниста роса. Щоб позбутися цього кабачки потрібно буде обробити бактерицидами засобами та фунгіцидами. Не завадить і обробка проти шкідників - попелиці, колорадського жука, мурах, які розповсюджують основні захворювання кабачків.

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