Чому графіки відключень світла постійно змінюються: в YASNO пояснили

За словами гендиректора YASNO, ситуація в енергосистемі не дозволяє робити прогноз хоча б на день наперед.

Останніми днями графіки відключення світла постійно змінюються і коригуються. Чому так стається, пояснив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Він зауважив, що такі дні, як сьогодні, є складними для енергосистеми.

"Зранку через обстріли застосовувалися екстрені відключення поза графіком. Пізніше відбулося багато змін у графіках, а обмеження збільшили до 3 черг із 6, тобто до половини споживачів. Деякі групи залишалися без світла майже 7 годин. Якщо у вас відключення тривало ще довше, варто звернутися до свого оператора системи розподілу (ОСР), адже це, ймовірно, вже аварійна ситуація. І так, погода сьогодні не допомагає", – зазначив Коваленко.

За його словами, в такі дні, як сьогодні, коли несприятлива погода плюс обстріли, графіки відключень багаторазово коригуються "Укренерго".

"Чи це зручно? Ні, але це реальність. Постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед", – визнав гендиректор YASNO.

Він нагадав, що існує графік ймовірних відключень на тиждень, який доступний на сайті, в ботах і в застосунку. Саме на його основі формуються фактичні графіки на поточний день.

"Ситуація не дозволяє робити прогноз хоча б на день наперед. Ми живемо у складний час. Енергетики працюють 24/7, щоб покращити стан системи та підвищити її стійкість. Що можна зробити, так це налаштувати сповіщення в ботах, застосунках і слідкувати за офіціними каналами, державними, як-от Міненерго та "Укренерго", а також за своїм ОСР і постачальником", – радить Коваленко.

Раніше видання Reuters повідомило, що РФ пошкодила три з п’яти теплоелектростанцій ДТЕК.

Також ми писали, що завтра, 22 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла.

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