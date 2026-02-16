Кремль готує юридичне виправдання для нової війни / © Associated Press

Москва продовжує просувати наратив про «нелегітимність» української влади та наполягає на запровадженні зовнішнього управління під егідою ООН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають: це стратегія для майбутнього порушення будь-яких домовленостей та повторного нападу на Україну.

Про це йдеться у звіті ISW за 15 лютого.

Російське керівництво не збирається дотримуватися майбутніх мирних угод, навіть якщо вони будуть підкріплені гарантіями безпеки від США. Як зазначають експерти ISW, Кремль системно створює інформаційне поле, щоб оголосити будь-який уряд у Києві, який не є проросійським маріонетковим режимом, «незаконним».

План «зовнішнього управління» та право вето

15 лютого 2025 року заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін в інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС знову назвав президента Володимира Зеленського «нелегітимним». Він заявив, що пропозиція Путіна (вперше озвучена в березні 2025 року) щодо створення «тимчасової зовнішньої адміністрації» ООН в Україні залишається в силі.

Ця ініціатива, на думку ISW, має дві підступні мети:

Повна ліквідація суверенітету: встановлення управління ООН фактично скасовує дію української Конституції та легітимність державних інституцій. Російський контроль через Радбез ООН: Росія, як постійний член Ради Безпеки, планує використовувати право вето, щоб блокувати будь-які рішення, які не ведуть до встановлення в Києві лояльного до Кремля режиму.

Маніпуляції виборами як привід для нової війни

Галузін прямо заявив, що Росія підпише «легітимні» документи про співпрацю лише з тим урядом, який з’явиться в результаті виборів за умов російського втручання. Кремль уже готує підґрунтя, щоб оголосити будь-які майбутні вибори в Україні «недемократичними», якщо в них не візьмуть участь «українці», що перебувають під контролем РФ.

«Кремль намагається використати питання виборів, щоб маніпулювати політичним процесом в Україні та створити юридичну базу для порушення мирних угод, укладених із нинішнім урядом», — йдеться у звіті ISW.

Чому гарантії безпеки США не зупинять РФ?

Аналітики підкреслюють: риторика Лаврова та інших високопосадовців РФ свідчить про те, що Росія не прийме жодну післявоєнну Україну, яка не буде «дружньою» (читай — підконтрольною) Москві. Будь-які гарантії безпеки, надані США чи НАТО чинному українському уряду, Росія планує оголосити «нікчемними», оскільки вважає цей уряд «незаконним».

Це фактично означає, що Росія розглядає будь-яку мирну угоду лише як тимчасовий перепочинок для перегрупування військ і підготовки наступного етапу агресії з метою повного знищення української державності.

Стратегія «нескінченної війни» Кремля

Росія має тривалу історію використання мирних домовленостей як інструменту для підготовки до наступного етапу агресії. Аналітики нагадують про ключові факти, що підтверджують підступність Москви:

Порушення Будапештського меморандуму: у 1994 році Росія разом із США та Великою Британією підписала документ, що гарантував територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї. РФ грубо порушила його у 2014 році, окупувавши Крим та частину Донбасу.

Маніпуляції з «Мінськими угодами»: протягом 2014–2022 років Росія використовувала Мінський процес не для встановлення миру, а для легітимізації своїх проксі-сил (ДНР/ЛНР) та політичного тиску на Київ, що завершилося повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року.

Наратив про «нелегітимність»: теза про нібито «нелегітимність» української влади після 2014 року була ключовим виправданням агресії РФ. Зараз Кремль намагається реанімувати цей міф стосовно президента Зеленського, щоб мати привід розірвати будь-яку угоду, підписану з нинішнім керівництвом України.

Фіктивні вибори: Росія вже проводила незаконні «референдуми» та «вибори» на окупованих територіях у 2022 та 2024 роках. Жодне з цих голосувань не було визнане міжнародною спільнотою, проте РФ використовує їх як «доказ» можливості проведення виборів під час війни — виключно на своїх умовах.

