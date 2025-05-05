Чому Гоголь насправді ненавидів Росію: історики привідкрили завісу його таємниці

Письменник Микола Гоголь / © ТСН.ua

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Письменник Микола Гоголь у країні-агресорці Росії вважається їхнім класиком, хоча його місце народження та життєва позиція свідчить, що тяжів він саме до України.

Чому Гоголю не імпонувала російська культура та з якої причини він хотів переїхати з Петербурга до Києва — про це на YouTube-каналі «Історія для дорослих» розповів письменник Олег Криштопа.

Микола Гоголь був українцем за походженням, і саме українська культура стала першоджерелом його натхнення. «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Миргород» та інші ранні твори доводять це.

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Водночас, прагнучи визнання, він поїхав до Петербурга. Однак Гоголь досить швидко пошкодував про це рішення. 1834 року Гоголь хотів залишити ненависний йому Петербург і переїхати на Гетьманщину.

«Їдьте на Гетьманщину. Я думаю те ж саме зробити і наступного року гайнуть звідси (з Росії — ред.)… Дурні ми, дійсно. Для чого і для кого ми жертвуємо всім? Їдемо! Скільки там ми назбираємо всякої всячини», — писав він письменнику Максимовичу.

Увесь час перебування в Росії Гоголь цікавився історією України і навіть вступив в суперечку з офіційною версією російської історії, а також відмовлявся викладати російську історію.

«В історії Гоголя українці — геть окрема нація з окремими демократичними традиціями, які протиставляються саме державі Росії», — наголосив ведучий каналу.

Згодом Гоголь почав безжально висміювати бюрократію, хабарництво, моральне падіння чиновництва, неосвіченість і духовну порожнечу російського суспільства. За це він потрапив під цензуру.

В результаті російська влада та суспільство часто сприймали Гоголя з підозрою. Після публікації другого тому «Мертвих душ» він сам спалив рукопис, розчарований реакцією суспільства.