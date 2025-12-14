ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день: пояснення експерта

Графіки відключень електроенергії часто коригуються через зміни генерації, споживання та аварії в мережах.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Блекаут в Україні

Блекаут в Україні / © Associated Press

Графіки відключень електроенергії в Україні часто коригуються протягом дня через постійні зміни в роботі енергосистеми.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, ключова причина — необхідність утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Обсяги генерації можуть змінюватися залежно від погодних умов і технічного стану мереж.

“Коли хороша погода і світить сонце, вмикаються сонячні електростанції, з’являється додаткова генерація, і ми можемо заживити більше споживачів”, — пояснив Рябцев.

Водночас будь-яка аварія на енергетичних об’єктах може швидко змінити ситуацію.

“Якщо стається пошкодження, або зменшується генерація, або стає неможливим нормальний розподіл електроенергії. Тоді графіки коригуються залежно від тривалості ремонту”, — зазначив експерт.

Окремо він звернув увагу на Київ і область, де зросла кількість аварійних вимкнень. За словами Рябцева, обладнання часто не витримує інтенсивного режиму “вмикання–вимикання”, через що виникають локальні несправності, зокрема в житлових будинках.

Попри це, наголошує експерт, енергетики зацікавлені в тому, щоб якомога більше споживачів були зі світлом.

“Чим більше людей з електроенергією, тим більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж”, — підсумував він.

До слова, за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie