Чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день: пояснення експерта
Графіки відключень електроенергії часто коригуються через зміни генерації, споживання та аварії в мережах.
Графіки відключень електроенергії в Україні часто коригуються протягом дня через постійні зміни в роботі енергосистеми.
Про це в ефірі Українського Радіо розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.
За його словами, ключова причина — необхідність утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Обсяги генерації можуть змінюватися залежно від погодних умов і технічного стану мереж.
“Коли хороша погода і світить сонце, вмикаються сонячні електростанції, з’являється додаткова генерація, і ми можемо заживити більше споживачів”, — пояснив Рябцев.
Водночас будь-яка аварія на енергетичних об’єктах може швидко змінити ситуацію.
“Якщо стається пошкодження, або зменшується генерація, або стає неможливим нормальний розподіл електроенергії. Тоді графіки коригуються залежно від тривалості ремонту”, — зазначив експерт.
Окремо він звернув увагу на Київ і область, де зросла кількість аварійних вимкнень. За словами Рябцева, обладнання часто не витримує інтенсивного режиму “вмикання–вимикання”, через що виникають локальні несправності, зокрема в житлових будинках.
Попри це, наголошує експерт, енергетики зацікавлені в тому, щоб якомога більше споживачів були зі світлом.
“Чим більше людей з електроенергією, тим більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж”, — підсумував він.
До слова, за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.