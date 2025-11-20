Чому графіки відключень світла змінюють кілька разів на день: експерт пояснив

Відключення світла / © ТСН

Графіки відключень світла можуть змінюватися декілька разів на день після ударів РФ. Експерт з енергетичних питань пояснив, чому так відбувається.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

«Це пов’язано з переконфігурацією системи. Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі», — пояснив він.

Водночас, на думку експерта, це є свідченням того, що керованість системи є високою. Оскільки енергетики мають змогу обирати найкращий шлях, щоб заживити більше споживачів.

«Так працюють усі складні технологічні системи. А енергетична система України — це складна система складних систем. Саме така побудова цієї системи є гарантією того, що жоден наступний російський удар не зможе створити в цій системі так званий “блекаут», — завершив Рябцев.

Раніше стало відомо, скільки Київ буде без світла 20 листопада.

Так, згідно з графіками стабілізаційних відключень електроенергії у столиці, найменшу кількість часу світлом зможуть користуватись споживачі групи 1,1, вони будуть заживлені лише 6 годин із 24-х. Найбільше світла буде у споживачів із групи 6,2 — 12,5 год.