Чому інколи повітряна тривога лунає вже після вибуху: Ігнат дав відповідь

Юрій Ігнат

Реклама

В Україні трапляються випадки, коли сирена повітряної тривоги вмикається вже після вибуху або одночасно з ним. У Збройних силах пояснили, із чим пов’язані такі затримки під час ворожих балістичних атак.

Про це в подкасті РБК-Україна «ЦЕ БАЗА» розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Реклама

«На жаль, були випадки, коли ми не отримували інформацію від партнерів. Про це говорив і президент України. І що тут приховувати: інколи спочатку стається вибух, а тривога лунає вже після або одночасно з ним», — зазначив Юрій Ігнат.

Реклама

За його словами, Україна має власну розвідку та радіолокаційне поле, яке бачить повітряні цілі на відстані кількох сотень кілометрів за межами кордону. Однак розвіддані щодо балістичних ракет чи атак за балістичною траєкторією (наприклад, «Циркон» або ракети до С-400) критично важливо отримувати саме від іноземних партнерів, які володіють космічною розвідкою.

«Чимало країн у світі мають супутники, які стежать за земною поверхнею, і так можна побачити спалах — це може бути або вихід ракети, і не лише балістика, а й РСЗВ. Такі пуски видно з космосу, якщо дозволяють умови. Тому ми розраховуємо максимально швидко отримати цю інформацію і так само швидко передати її через систему оповіщення», — пояснив військовий.

Ігнат навів приклад однієї з масованих атак на Київ із використанням близько 39 ракет. Під час першої хвилі о 22:00 українська сторона через технічні чи інші причини не отримала вчасно сповіщення від союзників. Втім, під час наступних трьох хвиль до самого ранку дані вже надходили.

У Повітряних силах наголошують, що у випадку з балістикою «рахунок іде буквально на секунди», тому навіть кілька хвилин попередження дають цивільним можливість зреагувати та спуститися в укриття.

Реклама

Наразі українські фахівці разом із партнерами з’ясовують причини поодиноких збоїв, аби надалі уникнути подібних прогалин в системі сповіщення.

Нагадаємо, раніше Ігнат пояснив, чому застосунок «Повітряна тривога» не показує балістику. Оновлений застосунок «Повітряна тривога» відтепер відображає напрямок польоту крилатих ракет, КАБів та «Шахедів». Проте балістичні ракети на мапі не з’являються з міркувань безпеки та через високу швидкість їхнього польоту.

Новини партнерів