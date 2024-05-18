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Чому IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації: пояснення Федорова

Чому IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації: пояснення Федорова

Михайло Федоров / Фото: Associated Press

ІТ-працівників слід бронювати від мобілізації для підтримки економіки України та оборонних інновацій.

IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації - вони повинні продовжувати наповнювати бюджет нашої країни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній.

"Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж 2022 року. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", — зазначив він.

Очільник Мінцифри зазначив, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%.

Федоров розповів, що компанії, які подаються на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

  • середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року
  • відсутність заборгованості з ЄСВ
  • понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів
  • понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики
  • статус резидента Дія.City
  • важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій

За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти.

Нагадаємо:

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.

Сьогодні, 18 травня, закон про мобілізацію набув чинності.

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