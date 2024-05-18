Чому IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації: пояснення Федорова

ІТ-працівників слід бронювати від мобілізації для підтримки економіки України та оборонних інновацій.

IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації - вони повинні продовжувати наповнювати бюджет нашої країни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній.

"Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж 2022 року. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", — зазначив він.

Очільник Мінцифри зазначив, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%.

Федоров розповів, що компанії, які подаються на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року

відсутність заборгованості з ЄСВ

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики

статус резидента Дія.City

важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій

За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти.

Нагадаємо:

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.

Сьогодні, 18 травня, закон про мобілізацію набув чинності.

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