Чому керівник Пентагона приїжджав до Києва: Портников пояснив, що "накопичилось багато проблем"

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников пояснив, чому керівник Пентагона Ллойд Остін напередодні приїжджав до Києва. Він зауважив, що це може бути пов'язано із "Рамштайном" та іншими проблемами.

Про це він сказав етері "Говорить великий Львів".

Портников зауважив, що Ллойд Остін міг приїхати до Києва, щоб поспілкуватись про військові потреби України.

"Такі речі потрібно обговорювати на високому рівні: що США можуть надати, що не можуть, що може бути альтернативою, якими можуть бути пропозиції американських військових щодо розвитку ситуації на фронті. Далі - це "Рамштайн". Там теж можуть обговорювати військову підтримку України враховуючи можливу паузу з фінансовою та військовою допомогою від Вашингтону. Тоді США мали б звернутись до інших країн-учасниць "Рамштайну" для того, щоб вони тимчасово замістили американську роль. Також міг бути момент щодо того, як складаються стосунки США, ЄС та України", - вважає Віталій Портников.

Політичний експерт зауважив, що США також ймовірно хотіли перевірити, чи існують проблеми серед військово-політичного керівництва України.

"Щоб почути, що проблем у військово-політичному керівництві немає, що це все чутки та пропаганда. Тут є про що говорити. Бо накопичилось багато проблем", - сказав він.

Нагадаємо, Остін зазначив, що прибув до української столиці, щоб передати важливе повідомлення.

Також пресслужба Пентагона повідомляла, що сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

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