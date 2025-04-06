Чому Трамп прагне укласти угоду про корисні копалини України з Зеленським / © ТСН.ua

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Надра України містять 22 з 34 критичних мінералів, визначених ЄС як необхідні для забезпечення енергетичної безпеки. Президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду про корисні копалини з главою України Володимиром Зеленським, щоб отримати доступ до них.

З розвитком сучасної промисловості корисні копалини стають дедалі важливішими. Угода з Україною є не просто забаганкою Трампа, а ретельно спланованою угодою американського лідера, яка піде на користь економіці США,.

Про це йдеться у The Independent.

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В Україні розташоване одне зі світових геологічних утворень, що носить назву «Український щит». Це масивна кристалічна порода, яка утворювалася понад 2,5 млрд років тому. Вона простягається на більшій частині території країни.

Впродовж свого існування «Український щит» пережив формування гір, утворення і переміщення магми, а також інші зміни.

«Завдяки цьому було створено сприятливі геологічні умови для формування низки родовищ корисних копалин, включно з літієм, графітом, марганцем, титаном і рідкоземельними елементами. У наш час вони мають вирішальне значення для промисловості», — йдеться у матеріалі.

Як зазначають автори, світ «прагне до декарбонізації, підвищуючи попит на найважливіші мінерали». Зокрема, електромобілі, вітряні турбіни та сонячні батареї потребують літію, кобальту та рідкоземельних елементів, які є в України.

Україна має три великих родовища літію

РОдне з родовищ літію розташовано в Донецькій області. Воно носить назву Шевченківське. Також йдеться і про Полохівське і Станкуватське родовища в Кіровоградській області.

«Багато родовищ корисних копалин залишаються практично нерозвіданими через вторгнення Росії, яке порушило роботу гірничодобувних підприємств і пошкодило інфраструктуру», — пишуть автори.

У Шевченківському літієвому родовищі міститься висока концентрація сподумену, який є основним літійвмісним мінералом. Його використовують у виробництві акумуляторних батарей, а запаси оцінюють у 13,8 млн тонн літієвих руд.

«Головна проблема полягає в тому, що для видобутку сподумену необхідно вкласти 10-20 млн доларів у геологорозвідку», — зазначили у виданні.

Запаси Полохівського родовища становлять близько 270 тис. тонн літію. Його вважають однією з найкращих літієвих ділянок у Європі, підкреслили у виданні.

Проте літій є лише одним з елементів мінеральних ресурсів України.

Що відомо про інші родовища України

У Геологічній службі США говорили про те, що наша країна посідає третє місце у світі з видобутку рутила — 15,7% від загального обсягу. Крім цього, Україна посідає шосте місце серед найбільших виробників залізної руди і титану, а також сьоме місце серед виробників марганцевої руди.

Ба більше, Україна володіє найбільшими в Європі запасами урану. Він необхідний для атомної енергетики та виробництва зброї.

В Україні зосереджені найбільші у світі розвідані запаси марганцевих руд. Більша частина розташована в Нікопольському басейні.

Нагадаємо, згідно з попередньою угодою про надра, Україні доведеться відраховувати 50% від майбутніх доходів від мінеральних ресурсів, нафти й газу та інших видобувних матеріалів до інвестиційного фонду реконструкції для післявоєнного відновлення країни. Цей фонд перебуватиме під спільним управлінням Києва і Вашингтона.

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Нагадаємо, умови нової угоди про корисні копалини, яку запропонували США, ставлять під удар членство України в ЄС.