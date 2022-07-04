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Чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію: начальник української розвідки розповів

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Чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію: начальник української розвідки розповів

Скриншот з відео

Кремль створює ілюзію того, що у російських військ в Україні все "йде за планом".

Тому російській владі буде складно пояснити своїм громадянам, чому в РФ потрібно запровадити загальну мобілізацію.

Про це сказав в інтерв'ю РБК-Україна начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"У них йде прихована мобілізація, це триває вже досить тривалий проміжок часу. Буде потрібна загальна - тоді потрібно буде якось дати відповідь навіть з промитим мозком російському суспільству, а навіщо мобілізація, коли все йде за планом? Це політично важко буде для них", - сказав Буданов.

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