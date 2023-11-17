Чому Куп'янськ є важливим для росіян: пояснення військового експерта

Загалом ситуацію на Куп'янському напрямку можна назвати дещо легшою, ніж на Авдіївському, проте це було б блюзнірством. Поблизу Куп'янська росіяни намагаються здійснювати атакувальні дії з метою наблизитися до міста, а в ідеалі – захопити його.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський, пише 24 Канал.

Ключ до ріки Оскіл

Як наголосив Грабський, противник усвідомлює важливість цього міста задля подальшого просування. Йдеться про те, що Куп'янськ являє собою для української та російської сторони.

"Куп'янськ є перетином важливих автомобільних та залізничних шляхів. Куп'янськ є ключем до ріки Оскіл. Захоплення Куп'янська ворогом може створити прецедент, коли значно ускладниться забезпечення українських підрозділів, які діють на лівобережжі ріки Оскіл", – пояснив Грабський.

Натомість для противника, зазначає експерт, вихід на неї дозволяє створити буферну зону, з якої він пізніше може планувати операції для подальшого просування у напрямку Харкова.

Раніше йшлося про те, що до кінця року росіяни намагатимуться взяти Куп'янськ і закріпитися там.

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