Чому квитки на потяг стало важче купити: що кажуть в "Укрзалізниці"

Купити квитки на поїзди за популярними напрямками стало значно важче. В "УЗ" причиною називають високий попит у піковий сезон. Про це повідомила компанія у коментарі "ЕП".

"Зараз "Укрзалізниця", як і щороку, проходить піковий сезон літніх пасажирських перевезень. Рекордне навантаження має і зворотний бік: онлайн-сервіси "Укрзалізниці" "підвисають" у пікові години, адже увімкнено додаткові безпекові алгоритми", – пояснили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що високий попит відчувається вранці, коли відкривають продажі квитків на новий день. Приміром, о 08:00 компанія має 600+ запитів на секунду щодо пошуку квитків, і до 10 тисяч активних сесій.

"Такий попит ускладнює придбання квитків. Тому щоб стабілізувати наші внутрішні системи, змінили правила виходу в продаж квитків на міжнародні рейси – це дало нам можливість розвести навантаження на систему та спростити доступ до квитків", – пояснили в УЗ.

Тепер онлайн-продажі за польським напрямком будуть стартувати о 09:00, а на словацький, австрійський і молдавський о 08:00.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський каже, що під час літніх канікул особливо популярними стають групові перевезення дітей. Саме тому інші пасажири можуть просто не встигнути викупити квитки, якщо не робити цього зарання.

Як повідомлялося, в Україні у поїзді від спеки померла людина. Медіа пишуть, що інцидент стався у нічному поїзді "Запоріжжя-Ужгород".

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