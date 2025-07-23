Чому квитки на поїзди "Укрзалізниці" розлітаються за секунди - пояснення компанії

В УЗ пояснили, чому немає білетів / © ТСН

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Придбати квитки на поїзди «Укрзалізниці» нині стало справжнім викликом для багатьох українців. У соцмережах усе частіше з’являються дописи від користувачів, які намагаються забронювати місця за кілька тижнів до поїздки, але натрапляють на повідомлення «Квитків не знайшлося» — квитки просто відсутні в продажу.

Про це пише 24 канал.

Чому так відбувається

Багато пасажирів скаржаться, що квитки розбирають за лічені секунди, а потім перепродають за ціною у два-три рази вищою за номінал. За їхніми словами, у цьому беруть участь перекупники, які користуються ботами та спеціальними програмами, щоб купити квитки раніше за звичайних покупців. Якщо продати квитки не вдається, їх повертають у продаж у останній момент, що створює додаткові проблеми для пасажирів.

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Ситуація не краща і в касах. Наприклад, на залізничному вокзалі у Дніпрі люди змушені стояти у великих чергах, щоб придбати квиток. В інтернеті під кожним дописом «Укрзалізниці» в соцмережах пасажири продовжують залишати скарги на дефіцит квитків і труднощі з їхньою покупкою.

Деякі користувачі зазначають, що вдалий час для покупки залежить від дня тижня: у вихідні дістати квиток значно складніше. Також популярним способом вважають купівлю через застосунок «Приват24» або спеціальні чат-боти, які допомагають швидко знайти квитки і вчасно їх оплатити. Крім того, радять обирати не кінцеву станцію, а сусідні — це нібито підвищує шанси знайти вільні місця.

Що говорять у самій «Укрзалізниці»

В компанії зазначають, що співпрацюють з правоохоронними органами щодо боротьби з перекупниками, а громадян закликають звертатися на гарячу лінію «Стоп Корупція» у разі підозри на шахрайство.

Представники «Укрзалізниці» пояснюють, що на всіх поїздах працює автоматизована система, яка регулює кількість квитків залежно від заповненості вагонів. Максимальна кількість квитків відкривається для продажу від станції відправлення до кінцевої станції призначення. Щодо проміжних станцій, продаж може бути обмежений, якщо є альтернативні маршрути. Це обмеження знімається автоматично за добу або у день відправлення поїзда.

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Усі пасажири мають рівні можливості придбати квитки з вільного продажу. Важливо пам’ятати, що квиток резервується для оплати лише на 15 хвилин. Однак під час введення даних квиток ще доступний для покупки іншими користувачами, тож може швидко бути розкуплений.

Для зручності пасажирів доступна функція автоматичного викупу квитків через мобільний застосунок «Укрзалізниці», яка активується після верифікації користувача через Дія.Підпис. Проте ця опція працює не на всіх поїздах і не з усіх станцій маршруту. Потяги, на яких доступний автопокупок, позначені спеціальним значком «блискавка».

Особливо важко зараз купити квитки на напрямок до Львова, де в літній період спостерігається найвищий попит і гострий дефіцит місць.

В «Укрзалізниці» визнають, що ситуація з квитками напружена, і радять пасажирам планувати свої поїздки завчасно, щоб збільшити шанси на успішну покупку.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на квитки «Укрзалізниці» формуються за складною системою, і вони не завжди фіксовані. Вартість поїздки залежить від багатьох чинників — сезону, дня тижня, типу поїзда та класу вагона. На кінцеву ціну впливають спеціальні коефіцієнти, які або підвищують, або знижують базову вартість. Усі ці правила закріплені офіційним наказом Міністерства інфраструктури України. Тож якщо знати, коли і як купувати квитки, можна суттєво зекономити.