Чому Китай допомагає РФ у війні з Україною: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Китаю щодо війни свідчить про його незацікавленість у перемозі України.

Про це він заявив у четвер під час зустрічі з журналістами.

«Китай допомагає РФ і не допомагає Україні. Китай не зацікавлений у тому, щоб ми перемогли, а РФ програла», — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не використовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ.

Також раніше Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН.