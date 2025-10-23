- Дата публікації
Чому Китай допомагає РФ у війні з Україною: Зеленський відповів
Зеленський назвав причину, чому Пекін підтримує Росію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Китаю щодо війни свідчить про його незацікавленість у перемозі України.
Про це він заявив у четвер під час зустрічі з журналістами.
«Китай допомагає РФ і не допомагає Україні. Китай не зацікавлений у тому, щоб ми перемогли, а РФ програла», — заявив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не використовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ.
Також раніше Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН.