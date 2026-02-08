ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Чому Київ не може відійти від централізованої енергосистеми: експерт пояснив

Повна енергоавтономія Києва наразі немовжлива і розбивається об цифри та технічні обмеження.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла у Києві

Відключення світла у Києві

Великі міста, як Київ, залежать централізованої енергосистеми і відійти від неї ніяк не можуть.

Таку думку висловив віце-президент Energy club Іван Григорук, передає «Київ 24».

«Розподілена генерація — це резерв, а не заміна. Розподілена генерація є більш дорогою», — пояснив він.

За словами експерта, Києву наприклад, потрібно було б близько півтори тисячі таких установок і вони мали б працювати на максимальній потужності.

«Це питання резерву, а не постійної роботи. Таке обладнання просто не розраховане на 8 тисяч годин в рік робочого циклу. Воно розраховане на меншу кількість. Це або сезонна робота, або дійсно у випадку якихось аварій», — додав Іван Григорук.

Раніше експерт Олександр Харченко розповів, що відновлення зруйнованих потужностей Дарницької ТЕЦ, а також київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 потребуватиме від трьох до п’яти років.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie