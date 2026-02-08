Чому Київ не може відійти від централізованої енергосистеми: експерт пояснив

Відключення світла у Києві

Реклама

Великі міста, як Київ, залежать централізованої енергосистеми і відійти від неї ніяк не можуть.

Таку думку висловив віце-президент Energy club Іван Григорук, передає «Київ 24».

«Розподілена генерація — це резерв, а не заміна. Розподілена генерація є більш дорогою», — пояснив він.

Реклама

За словами експерта, Києву наприклад, потрібно було б близько півтори тисячі таких установок і вони мали б працювати на максимальній потужності.

«Це питання резерву, а не постійної роботи. Таке обладнання просто не розраховане на 8 тисяч годин в рік робочого циклу. Воно розраховане на меншу кількість. Це або сезонна робота, або дійсно у випадку якихось аварій», — додав Іван Григорук.

Раніше експерт Олександр Харченко розповів, що відновлення зруйнованих потужностей Дарницької ТЕЦ, а також київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 потребуватиме від трьох до п’яти років.